Байден сказав, коли США відправлять Україні новий пакет військової допомоги

Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів. Президент США заявив, що військове постачання в Україну почнеться найближчими годинами.

Президент сказав під час виступу після підписання документа, що шлях закону до його робочого столу був важким, але врешті-решт США "піднялися на ноги". Перед цим за пакет допомоги проголосував Сенат США, пише 24 Канал.

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Що сказав Байден про допомогу Україні

Джо Байден розповів, що США надішлють в Україну допомогу, яка потрібна для подальшої боротьби. Президент заявив, що хоче зробити все, щоб якомога швидше просунути цей пакет.

Протягом декількох наступних годин я зроблю все, щоб передати це (документ – 24 Канал) у відповідні органи, щоб ракетні системи, зброя були направлені в Україну,

– сказав президент США.

Американський лідер пояснив, що цей пакет допоможе безпеці в Європі.

Джо Байден пояснив, що у випадку, якщо Владімір Путін переможе в Україні, то наступним кроком для російських військ цілком може стати прямий напад на союзника по НАТО. Тож США не мали іншого вибору, окрім надання допомоги.

Перед підписанням закону Джо Байден заявив, що цей пакет має зміцнити національну безпеку США та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства. Президент додав, що Штати рішуче виступають за демократію та свободу, проти тиранії та гноблення.

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра (мовиться про 24 квітня – 24 Канал), щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня", – запевнив президент США.

Що відомо про пакет допомоги Україні від США

Джо Байден 24 квітня 2024 року підписав законопроєкт про передачу Україні військової допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

У Пентагоні вже повідомили, яку зброю отримають Збройні Сили України. Зокрема, мовиться про допомогу в межах нового пакета допомоги на 1 мільярд доларів. Міністерство оборони США заявило, що наші військові отримають: