Нещодавно відбувся Глобальний саміт миру у Швейцарії, який проклав дорогу до справедливого миру. Втім, Росія не покидає спроб змусити Україну прийняти її "мирний план".

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу Ради Безпеки ООН нагадала слова віцепрезидентки США Каміли Гарріс на Женевському саміті. Зокрема, вона зазначила, що дії Росії є "обурливою спробою підкорити вільний народ і стерти суверенну державу з лиця землі".

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Як в США відреагували на "мирний план" Росії

Томас-Грінфілд додала, що в той час, як десятки організацій зібралися, щоб обговорити гуманітарну допомогу та план відновлення цивільної інфраструктури України, російський диктатор Владімір Путін готувався до обговорення військових озброєнь з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Вона нагадала, що лише кілька днів тому Росія запустила загалом чотири балістичні ракети, ймовірно, північнокорейського виробництва, в напрямку України – дві 15 червня і ще дві 16 червня, додавши, що замість того, щоб дотримуватися резолюцій Радбезу ООН, Росія грубо їх порушує.

Постпред США в ООН також прокоментувала так званий "мирний план" Росії, оприлюднений за кілька днів до саміту миру у Швейцарії.

"Вимога до України піти зі своєї міжнародно визнаної території перед тим, як розглядати можливість переговорів, висміює сам принцип, який ця організація була створена, щоб відкинути: країни не можуть набувати територію за допомогою сили", – наголосила вона.

До слова, в Білому домі Саміт миру назвали успішним. Там вважають, що він сприяв обговоренню важливості досягнення справедливого та сталого миру в Україні.