"Це привнесе баланс": у США відреагували на можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

США прокоментували можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським, що стане першим контактом між обома державами з початку повномасштабної війни.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що у Вашингтоні вітають таку перспективу.

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Ми заохочували президента Сі до контакту з президентом Зеленським, бо вважаємо, що пан Сі повинен сам почути український погляд на війну в Україні, а не лише російський. Ми відстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт повинен відбутись. Ми робили це публічно й непублічно,

– наголосив Салліван.

Представник Білого дому також зазначив, що українська сторона поки що не отримала підтвердження розмови лідерів, але у США на це сподіваються.

Чому розмова лідерів потрібна

У коментарі 24 Каналу речник Володимира Зеленського – Сергій Нікіфоров повідомив, що "поки ніякої додаткової інформації щодо можливої розмови лідерів немає.

"Це буде хорошою річчю і потенційно привнесе баланс поглядів у підхід КНР щодо війни в Україні. Ми й надалі рішуче відмовлятимемо їх від передачі Росії летальної зброї", – наголосив Салліван.

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Що відомо про можливу розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна