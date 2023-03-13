"Це привнесе баланс": у США відреагували на можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського
Джерело:ЄП
США прокоментували можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським, що стане першим контактом між обома державами з початку повномасштабної війни.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу заявив, що у Вашингтоні вітають таку перспективу.
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Ми заохочували президента Сі до контакту з президентом Зеленським, бо вважаємо, що пан Сі повинен сам почути український погляд на війну в Україні, а не лише російський. Ми відстоювали перед Пекіном думку, що цей контакт повинен відбутись. Ми робили це публічно й непублічно,
– наголосив Салліван.
Представник Білого дому також зазначив, що українська сторона поки що не отримала підтвердження розмови лідерів, але у США на це сподіваються.Зверніть увагу! У коментарі 24 Каналу речник Володимира Зеленського – Сергій Нікіфоров повідомив, що "поки ніякої додаткової інформації щодо можливої розмови лідерів немає.
Чому розмова лідерів потрібна
"Це буде хорошою річчю і потенційно привнесе баланс поглядів у підхід КНР щодо війни в Україні. Ми й надалі рішуче відмовлятимемо їх від передачі Росії летальної зброї", – наголосив Салліван.
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Що відомо про можливу розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
- Видання The Wall Street Journal сьогодні, 13 березня, повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.
- Ймовірно, це станеться вже після поїздки до Москви, яку, за попередніми даними, він здійснить наступного тижня.
- 24 лютого на пресконференції "Лютий. Рік незламності" український лідер публічно наголошував, що прагне особисто зустрітися з Сі Цзіньпіном.