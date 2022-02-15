У США відреагували на рішення Держдуми про визнання бойовиків на Донбасі
Джерело:посольство США в Україні
Держдума направила Володимиру Путіну звернення щодо бойовиків на Донбасі. Американські дипломати засудили таке рішення російських депутатів.
Офіційну позицію Вашингтона висловили у посольстві США в Україні. Відповідний допис з'явився у твітері дипломатичної установи вдень 15 лютого.
Читайте також У Британії заявили, що сигнали Росії про відведення військ неоднозначні, а у США їх перевіряють
США кажуть про порушення мінських угод
Дипломати наголосили, що голосування у російській Держдумі щодо визнання бойовиків на Донбасі є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.
Це явне порушення мінських домовленостей, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною,
– мовиться у повідомленні.
- Такої ж позиції дотримуються й у НАТО. Як там наголосили, визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.
- Водночас в ЄС стурбовані тим, що звернення до Путіна загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.
Як відреагувала Україна
В українському МЗС також наголосили, що визнання Росією так званих "псевдореспублік" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей. Якщо Путін підтримає рішення депутатів, будуть руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку, підкреслили у відомстві.
Рада звернулась до ООН через рішення Думи: дивіться відео
Повний текст допису зі сторінки посольства США у Києві:
Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною. #StandWithUkraine