У США відреагували на рішення Держдуми про визнання бойовиків на Донбасі

Держдума направила Володимиру Путіну звернення щодо бойовиків на Донбасі. Американські дипломати засудили таке рішення російських депутатів.

Офіційну позицію Вашингтона висловили у посольстві США в Україні. Відповідний допис з'явився у твітері дипломатичної установи вдень 15 лютого.

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США кажуть про порушення мінських угод

Дипломати наголосили, що голосування у російській Держдумі щодо визнання бойовиків на Донбасі є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Це явне порушення мінських домовленостей, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною,

– мовиться у повідомленні.

Такої ж позиції дотримуються й у НАТО. Як там наголосили, визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.

Водночас в ЄС стурбовані тим, що звернення до Путіна загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.

Як відреагувала Україна

В українському МЗС також наголосили, що визнання Росією так званих "псевдореспублік" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей. Якщо Путін підтримає рішення депутатів, будуть руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку, підкреслили у відомстві.

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Повний текст допису зі сторінки посольства США у Києві:

Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною. #StandWithUkraine