У США відреагували на рішення Росії перекрити газ споживачам в Європі

28 квітня 2022 , 19:25
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Джерело:

посольство США в Україні

Росія вирішила перекрити газ так званим "недружнім країнам" Європи, які відмовляються платити за нього в рублях. У США заявили, що Росія перетворює енергоресурси на зброю.

Росія намагається примусити підтримати свою жорстоку війну

Газовий шантаж Росії прокоментувало посольство США в Україні. Там заявили, що, перекриваючи газ, Росія намагається "примусити підтримати свою жорстоку війну".

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В американському посольстві наголосили, що Росія перетворює свої енергоресурси на зброю. 

Кремль вкотре намагається примусити підтримати свою жорстоку війну, цього разу, перекриваючи газ споживачам у ЄС. Такі дії перетворюють енергоресурси на зброю. Зараз, як ніколи, ми повинні залишатися єдиними та стояти з Україною,
– йдеться у повідомленні посольства.

"Газпром" порушив газові контракти

Державний секретар США Ентоні Блінкен також висловився щодо газового шантажу Росії. Він зауважив, що "Газпром" порушив газові контракти з Болгарією та Польщею.

За його словами, це один з прикладів використання Росією енергоресурсів як зброї. Блінкен наголосив, що Росія ненадійний постачальник енергоресурсів.

Одностороннє порушення "Газпромом" газових контрактів із Болгарією та Польщею – ще один приклад використання Росією енергії як зброї, що демонструє ненадійність Росії як постачальника енергоресурсів. США твердо підтримують наших союзників та працюють над диверсифікацією їх джерел енергії,
– написав держсекретар у твітері.

Росія перекриває газ споживачам у Європі

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Автор: Михайло Гема