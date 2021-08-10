Дозвольте вільно молитись, – у США відреагували на зрив богослужіння ПЦУ в окупованому Криму
Джерело:U.S. Embassy Kyiv Ukraine
У храмі Кримської єпархії Православної церкви України російські окупанти зірвали богослужіння. На це відреагували Сполучені Штати Америки.
Посольство США в Україні опублікувало публікацію в соцмережах. Там заявили, що підтримують вірян ПЦУ у тимчасово окупованому Криму.
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США підтримують вірян у Криму
У заяві наголосили, що російські силовики недільну службу зірвали під вигаданим приводом.
Дозвольте людям вільно молитися! #КримЦеУкраїна,
– мовиться у публікації.
"Ми завжди підтримуватимемо свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу", – також додали.
Окупанти зірвали богослужіння: що відомо
- Російські окупанти зірвали богослужіння 8 серпня під приводом, нібито настоятель храму порушував законодавство.
- За словами представника президента України в Криму Антона Кориневича, порушення прав вірян в тимчасово окупованому Криму є системною проблемою.
- Зрив богослужіння засудила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Нагадаємо, у грудні 2020 року окупанти намагались знести храм ПЦУ в Криму. Тоді проти єпархії порушили кілька справ.