США викрили таємний поліцейський відділок Китаю на американській території: чим він займався

Напруга зростає поміж Китаєм і США. Так, Вашингтон звинуватив кілька десятків співробітників поліції Пекіна у тому, що вони незаконно переслідують політичних активістів.

Але це ще не все. Також стало відомо про викриття таємного поліцейського відділку Китаю. Він працював на території США. У цій справі заарештували двох осіб.

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Виявляли та залякували активістів

За наявними даними, ФБР вдалося заарештувати двох імовірних китайських агентів. Крім того, федеральна прокуратура висунула звинувачення десяткам інших осіб. Вони намагалися залякати політичних активістів і переслідувати їх. Ба більше, деякі з них керували "неоголошеною поліцейською дільницею", яка працювала у Нью-Йорку.

Відомо, що нею буцімто керували Лу Цзяньван і Чен Цзіньпін. Функціонувала вона у нью-йоркському Чайнатауні. Зауважимо, що кожен зі звинувачених – громадянин США. Їх підозрюють у "змові з метою діяти як агенти китайського уряду та перешкоджанні правосуддю".

Прессекретар прокурора Східного округу Нью-Йорка Джон Марзуллі зазначив, що поліцейську дільницю закрили. Сталося це після обшуків, які провели в ній восени 2022 року.

Журналісти зазначають, що перед судом двоє чоловіків постали у понеділок 17 квітня. Лу звільнили під заставу у 250 тисяч доларів, а Чена – 400 тисяч. Їм також заборонили наближатися до китайського консульства чи місії ближче, ніж на 800 метрів. Крім того, їм не можна спілкуватися зі своїми спільниками. Зауважимо, що жоден із них свою вину не визнав.

Висунули звинувачення співробітникам нацполіції Китаю

Також стало відомо, що міністерство юстиції оголосило про звинувачення відразу 34 співробітникам нацполіції Китаю. Їх вважають винними у переслідуванні громадян КНР на території США. Мовиться про тих, хто виступає з критикою проти уряду країни.

Дані, якими володіють у Мін'юсті, свідчать про те, що всі підозрювані мешкають у Китаї та перебувають на свободі. Відомо, що вони були частиною "Робочої групи спеціального проєкту 912". Займалися вони впливом на світове сприйняття Китайської Народної Республіки.

КНР через свій репресивний апарат безпеки встановила таємну фізичну присутність у Нью-Йорку для моніторингу та залякування дисидентів і тих, хто критикує її уряд,

– наголосив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Він підкреслив, що дії КНР виходять за межі прийнятної поведінки національної держави. Олсен додав, що у США "рішуче захищатимуть свободи всіх, хто живе" на території держави. Зокрема, від загрози авторитарних репресій.