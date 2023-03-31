Затримання репортера WSJ у Росії: журнал вимагає вислати із США російських послів і журналістів

Редакція The Wall Street Journal вимагає від уряду США більш жорсткої реакції на затримання їхнього репортера Евана Гершковича в Росії. Журналісти заявляють, що адміністрації Джо Байдена доведеться піти на дипломатичну ескалацію.

У Wall Street Journal пишуть, що арешт репортера посилює звичку Кремля брати американців у заручники. Також там вказують, що це ще один доказ того, що Росія відмежовується від цивілізованого світу.

Дізнайтесь більше США відреагували на арешт журналіста WSJ й терміново звернулися до громадян у Росії

Росія не дозволила зв'язатися з Гершковичем

"Президент Владімір Путін тепер несе відповідальність за здоров'я і безпеку Гершковича, а адміністрація Байдена зобов'язана домагатися його звільнення", – йдеться у повідомленні.

Після того, як Гершковича затримали в Єкатеринбурзі, станом на 30 березня ні журналу, ні уряду США не було дозволено зв'язатися з ним.

Журналісти відкидають звинувачення ФСБ Росії, мовляв, Гершкович шпигун.

Журнал заперечує це звинувачення, яке є сумнівним, на перший погляд. Уряд пильно стежить за іноземними репортерами в Росії, а Гершкович працював там роками. ФСБ могла б давно вислати його, якби дійсно вважала його шпигуном,

– зазначають у Wall Street Journal.

Гершковича затримали після викривальної статті

У WSJ вважають, що час арешту виглядає як спланована провокація, щоб поставити США в незручне становище і залякати іноземну пресу, яка все ще працює в Росії.

"Арешт Гершковича стався через кілька днів після того, як він опублікував викривальну статтю, в якій задокументував занепад російської економіки, що викликала широкий резонанс. Кремль не хоче, щоб ця правда стала відомою", – пишуть журналісти.

Крім того, арешт Гершковича може бути відповіддю на звинувачення, висунуті минулого тижня Міністерством юстиції США проти Сергія Черкасова. Громадянина Росії звинуватили в різних шахрайствах і в тому, що він є агентом іноземної держави.

Путін часто бере заручників з метою подальшого обміну на росіян, які скоїли злочини на території США,

– додали у WSJ.

WSJ чекає на рішучі дії адміністрації Байдена

У редакції вважають, що арешт американського журналіста свідчить про зниження здатності США стримувати напади на своїх громадян.

"Адміністрація Байдена засудила затримання Гершковича і ми вдячні за це. Але справедливо запитати, чому Путін вважає, що він може викрасти американців і вийти сухим з води", – ставлять риторичне питання журналісти.

У журналі вважають, що адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації.

"Вислання посла Росії в США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, було б мінімумом, якого можна було б очікувати. Першочерговим обов'язком уряду США є захист своїх громадян, а надто багато урядів зараз вважають, що можуть безкарно заарештовувати та ув'язнювати американців", – наголосили американські журналісти.

У Кремлі відстоюють версію про шпигунство

Прессекретар Путіна, Дмітрій Пєсков, назвав абсурдною пропозицію про висилку російських журналістів зі США. Пєсков заявив, що іноземні журналісти безперешкодно працюють у Росії, коли ж Гершковича нібито спіймали на гарячому.

"Усі журналісти, які мають тут чинну акредитацію, я маю на увазі іноземні журналісти, вони можуть і продовжують свою журналістську діяльність у нашій країні, вони не стикаються з жодними обмеженнями і прекрасно працюють. Але в цьому випадку йдеться про діяльність під прикриттям журналістським, діяльність шпигунську по суті. Оскільки журналіста взяли на гарячому, тут ситуація очевидна", – сказав Пєсков.

Він вважає, що немає жодного приводу для висилки всіх російських журналістів.