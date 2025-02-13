Щодо України майже все вирішено, найгірший страх Зеленського справджується, – Bloomberg

14 – 16 лютого пройде Мюнхенська конференція з безпеки, на якій президент Зеленський хотів би відновити свою позицію перед США щодо захисту незалежності країни. Однак, у західних ЗМІ вважають, що доля України уже майже вирішена.

Там кажуть, що "передчуття наростало". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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"Майбутнє військового лідера України під питанням"

Як пише видання, "гірка іронія" полягає в тому, що саме в Мюнхені в 1938 році у сподіваннях стримати нацистську агресію було прийнято рішення на анексію Німеччиною частини Чехословаччини.

"Дехто бачить відлуння цієї невдалої політики умиротворення в грі зараз і прогнозує, що Путін продовжуватиме тестувати східний фланг НАТО", – пишуть там.

Нагадаємо, що Трамп та диктатор Путін поспілкувалися 12 лютого. Напередодні цієї розмови президент США видав, що "колись Україна може стати російською".

Повна міра того, що він мав на увазі, стала зрозумілою, коли два президенти надіслали один одному запрошення на саміт під час вчорашньої 90-хвилинної розмови. Забудьте про приєднання до НАТО чи США. Україні доведеться поступитися територією, яку Росія почала захоплювати ще в 2014 році,

– пише Bloomberg.

У виданні також зауважили, що найгірший страх Зеленського справджується – умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною. А пропозиції щодо корисних копалин в обмін на захист України мали невелику вагу.

Також у виданні вважають, що "майбутнє військового лідера України під питанням". Трамп вважає, що у країні потрібно провести вибори – "не дуже тонкий натяк на те, що він хоче, щоб Зеленський пішов".

Як зауважується, це може порадувати Путіна.