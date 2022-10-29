Дехто в США вважає, що ми виграємо в Путіна занадто швидко, очікували довше, – Арестович

Російська армія продовжує поразок на війні. Україна виграє в глави Кремля Владіміра Путіна значно швидше, ніж того очікували у Сполучених Штатах Америки.

Про це радник голови ОПУ Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, США зараз радикально переглядають свої плани, щоб пристосуватися до пришвидшення загальносвітових подій, якими вони певною мірою перестали управляти.

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Чи можуть США зменшити допомогу

Арестович зазначив, що у владі Сполучених Штатів є консенсус щодо допомоги Україні, а також щодо того, що наша країна в будь-якому разі не може програти. Те, що Захід не дасть Росії виграти війну, підтвердив також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Усі вирішили давно вже, що нічого не буде. Європа вже вирішила,

– заявив радник голови ОПУ.

На його думку, експрезидент США Дональд Трамп та його прибічники не переб'ють допомогу Україні. Республіканці можуть, зокрема, створити певну контрольну комісію, яка буде краще контролювати постачання нам озброєнь.

За словами Арестовича, якщо трампісти запропонують скоротити допомогу Україні на тлі ударів Росії по нашій критичній інфраструктурі, то шанси виграти президентські вибори у республіканців почнуть дуже швидко зменшуватися.

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"Ми виграємо в Путіна занадто швидко, ніж очікували США"

Арестович зазначив, що не вірить у скорочення допомоги. Адже буквально напередодні Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів. Але проблема навіть не в цьому.

Річ у тім, що з погляду багатьох впливових американців ми виграємо війну в Путіна занадто швидко, вони розраховували на довше за своїми стратегічними планами,

– сказав Арестович.

Тепер же, зауважив радник голови ОПУ, американці стали різко переглядати ці плани. До того ж почала радикально мінятися ситуація по всьому світу, насамперед у Китаї. Сі Цзіньпін, як відомо, втретє став главою КНР.

Він додав, що українська ситуація зараз визначає політику в усьому світі. А США радикально переглядають свої плани, щоб пристосуватися до пришвидшення загальносвітових подій, якими вони певною мірою перестали управляти.

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