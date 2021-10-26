США внесли Україну в список країн "дуже високого ризику"

У Сполучених Штатах ухвалили рішення віднести Україну до переліку країн з четвертим рівнем небезпеки, або ж напрямком "дуже високого ризику" для туристів в аспекті захворювання на COVID-19.

Відповідне рішення у понеділок, 25 жовтня, ухвалив Центр контролю та профілактики захворювань США. Список поновлюють щотижня.

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Варто зазначити, що 18 жовтня Україна перейшла з другого рівня до третього. Однак тепер наша держава опустилась ще на одну сходинку нижче.

Категорія "COVID-19 Very High"

Згідно з критеріями CDC, під категорію "Covid-19 Very High" 4 рівня підпадають країни, у яких за останні 28 днів були понад 500 випадків на 100 000 жителів.

До країн із четвертим рівнем ризику входять:

Австрія

Греція

Мальдіви

Швейцарія

Таїланд

Велика Британія

Загалом у списку перебувають 77 держав. Окрім цього, американцям рекомендують уникати будь-яких міжнародних поїздок без двох доз вакцинації.

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Ситуація з коронавірусом в Україні