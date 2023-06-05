У США впав літак, який переслідували реактивні винищувачі

У Сполучених Штатах розбився літак Cessna Citation. Відомо, що він порушив повітряний простір у районі Вашингтона, що в окрузі Колумбія.

Судно не реагувало на повідомлення диспетчерів. Саме тому літак почали переслідувати американські реактивні винищувачі.

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Що відбулось з літаком в США

Сполучені Штати підняли винищувачі F-16 у надзвуковій погоні за легким літаком із нереагуючим пілотом, який порушив повітряний простір навколо Вашингтона, округ Колумбія, а згодом впав у гори Вірджинії,

– повідомили офіційні особи.

Вони пояснили, що реактивні винищувачі створили звуковий гуркіт над столицею США, переслідуючи літак Cessna Citation. Ці звуки викликали жах у людей у районі Вашингтона.

Джерела видання, знайомі з трагедією, повідомили, що на борту були чотири людини.

За даними сайту Flight Aware, судно Cessna було зареєстроване на Encore Motors з Мельбурна, штат Флорида. Власник компанії Джон Румпел розповів Washington Post, що на борту були його дочка, онук і няня.

Ми нічого не знаємо про катастрофу,

– процитувало Румпела видання.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що військові намагалися встановити зв'язок з пілотом, який не відповідав, доки Cessna згодом не розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії.

Видання написало, що, за даними іншого джерела, Cessna летіла на автопілоті.

Видання CNN зазначило, що підняті у небо F-16 не збивали літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є типовим викликати винищувачі, якщо хтось летить небезпечно.

Інцидент між військовими кораблями США та Китаю

У міжнародних водах Південнокитайського моря, а саме у Тайванській протоці, 3 червня китайський корабель наблизився до лінії приблизно за 150 метрів від удару по есмінцю США.

Журналісти видання Global News розповіли, що:

вони подорожували на судні HMCS Montreal, фрегаті Канади, який бере участь у спільній американсько-канадській місії з судноплавства;

корабель Військово-морських сил народного визволення набрав значну швидкість;

останній мало не зрізав носову частину есмінця США Chung-Hoon.

Американська сторона зв'язувалась з китайською та попросила триматись якомога далі від корабля. Проте зрештою Chung-Hoon від США змінив курс та знизив швидкість, щоб уникнути аварії. Капітан канадського судна наголосив, що китайці це зробили навмисне. Детальніше про інцидент – читайте за посиланням.