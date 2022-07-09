США дають Україні ще HIMARS і 155-міліметрові снаряди підвищеної точності: Байден підписав указ

9 липня 2022 , 02:08
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Джерело:

Білий дім

Сполучені Штати нададуть Україні ще 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди. Про новий пакет підтримки стало відомо 8 липня.

Президент США вже підписав указ про виділення додаткових 400 мільйонів доларів на таку потрібну нам військову допомогу. Текст ухвали вже оприлюднили на сайті Білого дому. Згодом у Пентагоні розповіли докладно, що буде в новому пакеті підтримки.  

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Озброєння для України вже вилучають зі складів 

Очільник Штатів вказав не лише суму підтримки, а й кому надає повноваження розпоряджатися нею – держсекретарю країни. Він делегував свої повноваження відповідно до законодавства. 

400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку. Щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, які необхідні для надходження цього пакету підтримки,
– написав Джозеф Байден. 

У Міністерстві оборони країни зазначили, що мовиться не про передачу коштів для закупівлі оснащення. Це сума, в яку оцінюють зброю, що зараз вилучається з військових складів США. Це вже 15 таке вилучення для підтримки України від серпня 2021 року. 

Що містить новий пакет військової допомоги Україні від США

  • 4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
  • Додаткові боєприпаси для HIMARS.
  • 3 тактичні машини для евакуації техніки.
  • 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
  • Підривні боєприпаси.
  • Контрбатарейні системи.
  • Запчастини та інше обладнання.
Зверніть увагу:  згодом Пентагон уточнив, що 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, які надійдуть до України, не є стандартними, а мають підвищену точність влучання. 

"Це заощадить боєприпаси та дозволить бути (ЗСУ – 24 канал) ще ефективнішими завдяки точності. Тож це – подальша еволюція нашої підтримки України", – зазначив представник відомства.

Скільки загалом США виділили на підтримку України 

У Пентагоні також підбили підсумки військової допомоги, яку вже надали захисникам України. Лише за два тижні вона вже сягнула 2,2 мільярда доларів. Загалом від початку правління адміністрації Байдена США виділили приблизно 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу нашим воїнам.

Слід зауважити, що мовиться не лише про допомогу зброєю. Також оплачують навчання, які необхідні для роботи наших військових з оснащенням країн НАТО. 

Що загалом містила безпекова допомога Сполучених Штатів

  • Понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
  • Понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
  • Понад 20 тисяч інших протитанкових систем;
  • Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 одиниць 155-міліметрових гаубиць і до 411 тисяч артилерійських снарядів до них;
  • 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;
  • 2 національні вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS – повідомили вперше;
  • 126 тактичних машин для буксирування 155-міліметрових гаубиць – повідомили вперше;
  • 22 тактичних транспортних засоби для відновлення обладнання;
  • 12 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпасів;
  • Безпілотні авіаційні системи Puma;
  • Безпілотні кораблі берегової оборони;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • Контрбатарейні системи;
  • Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;
  • 200 бронетранспортерів M113;
  • Понад 10 тисяч гранатометів і стрілецької зброї;
  • Понад 59 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;
  • 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
  • Ракетні системи з лазерним наведенням;
  • 26 контрартилерійських радіолокаційних систем;
  • 4 протимінометні радари;
  • 4 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
  • 2 системи берегової оборони "Гарпун";
  • 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
  • Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • Вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;
  • Тактичні захищені системи зв'язку;
  • Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики, лазерних далекомірів;
  • Послуги комерційних супутникових зображень;
  • Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;
  • Обладнання радіоелектронних перешкод;
  • Польове обладнання та запасні частини;
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

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Автор: Олександр Марчак