США дають Україні ще HIMARS і 155-міліметрові снаряди підвищеної точності: Байден підписав указ
Джерело:Білий дім
Сполучені Штати нададуть Україні ще 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди. Про новий пакет підтримки стало відомо 8 липня.
Президент США вже підписав указ про виділення додаткових 400 мільйонів доларів на таку потрібну нам військову допомогу. Текст ухвали вже оприлюднили на сайті Білого дому. Згодом у Пентагоні розповіли докладно, що буде в новому пакеті підтримки.
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Озброєння для України вже вилучають зі складів
Очільник Штатів вказав не лише суму підтримки, а й кому надає повноваження розпоряджатися нею – держсекретарю країни. Він делегував свої повноваження відповідно до законодавства.
400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку. Щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, які необхідні для надходження цього пакету підтримки,
– написав Джозеф Байден.
У Міністерстві оборони країни зазначили, що мовиться не про передачу коштів для закупівлі оснащення. Це сума, в яку оцінюють зброю, що зараз вилучається з військових складів США. Це вже 15 таке вилучення для підтримки України від серпня 2021 року.
Що містить новий пакет військової допомоги Україні від США
- 4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
- Додаткові боєприпаси для HIMARS.
- 3 тактичні машини для евакуації техніки.
- 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.
- Підривні боєприпаси.
- Контрбатарейні системи.
- Запчастини та інше обладнання.
"Це заощадить боєприпаси та дозволить бути (ЗСУ – 24 канал) ще ефективнішими завдяки точності. Тож це – подальша еволюція нашої підтримки України", – зазначив представник відомства.
Скільки загалом США виділили на підтримку України
У Пентагоні також підбили підсумки військової допомоги, яку вже надали захисникам України. Лише за два тижні вона вже сягнула 2,2 мільярда доларів. Загалом від початку правління адміністрації Байдена США виділили приблизно 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу нашим воїнам.
Слід зауважити, що мовиться не лише про допомогу зброєю. Також оплачують навчання, які необхідні для роботи наших військових з оснащенням країн НАТО.
Що загалом містила безпекова допомога Сполучених Штатів
- Понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;
- Понад 6 500 протитанкових систем Javelin;
- Понад 20 тисяч інших протитанкових систем;
- Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 одиниць 155-міліметрових гаубиць і до 411 тисяч артилерійських снарядів до них;
- 36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;
- 2 національні вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS – повідомили вперше;
- 126 тактичних машин для буксирування 155-міліметрових гаубиць – повідомили вперше;
- 22 тактичних транспортних засоби для відновлення обладнання;
- 12 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпасів;
- Безпілотні авіаційні системи Puma;
- Безпілотні кораблі берегової оборони;
- 20 вертольотів Мі-17;
- Контрбатарейні системи;
- Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;
- 200 бронетранспортерів M113;
- Понад 10 тисяч гранатометів і стрілецької зброї;
- Понад 59 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;
- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;
- Ракетні системи з лазерним наведенням;
- 26 контрартилерійських радіолокаційних систем;
- 4 протимінометні радари;
- 4 радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- 2 системи берегової оборони "Гарпун";
- 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
- Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- Вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;
- Тактичні захищені системи зв'язку;
- Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики, лазерних далекомірів;
- Послуги комерційних супутникових зображень;
- Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;
- Обладнання радіоелектронних перешкод;
- Польове обладнання та запасні частини;
- Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
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