США дають Україні ще HIMARS і 155-міліметрові снаряди підвищеної точності: Байден підписав указ

Сполучені Штати нададуть Україні ще 4 ракетні артилерійські системи HIMARS, а також особливі 155-міліметрові снаряди. Про новий пакет підтримки стало відомо 8 липня.

Президент США вже підписав указ про виділення додаткових 400 мільйонів доларів на таку потрібну нам військову допомогу. Текст ухвали вже оприлюднили на сайті Білого дому. Згодом у Пентагоні розповіли докладно, що буде в новому пакеті підтримки.

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Озброєння для України вже вилучають зі складів

Очільник Штатів вказав не лише суму підтримки, а й кому надає повноваження розпоряджатися нею – держсекретарю країни. Він делегував свої повноваження відповідно до законодавства.

400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку. Щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, які необхідні для надходження цього пакету підтримки,

– написав Джозеф Байден.

У Міністерстві оборони країни зазначили, що мовиться не про передачу коштів для закупівлі оснащення. Це сума, в яку оцінюють зброю, що зараз вилучається з військових складів США. Це вже 15 таке вилучення для підтримки України від серпня 2021 року.

Що містить новий пакет військової допомоги Україні від США

4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

Скільки загалом США виділили на підтримку України

згодом Пентагон уточнив, що 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, які надійдуть до України, не є стандартними, а мають підвищену точність влучання."Це заощадить боєприпаси та дозволить бути (ЗСУ – 24 канал)Тож це – подальша еволюція нашої підтримки України", – зазначив представник відомства.

У Пентагоні також підбили підсумки військової допомоги, яку вже надали захисникам України. Лише за два тижні вона вже сягнула 2,2 мільярда доларів. Загалом від початку правління адміністрації Байдена США виділили приблизно 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу нашим воїнам.

Слід зауважити, що мовиться не лише про допомогу зброєю. Також оплачують навчання, які необхідні для роботи наших військових з оснащенням країн НАТО.

Що загалом містила безпекова допомога Сполучених Штатів

Понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;

Понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

Понад 20 тисяч інших протитанкових систем;

Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 одиниць 155-міліметрових гаубиць і до 411 тисяч артилерійських снарядів до них;

36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;

2 національні вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS – повідомили вперше;

126 тактичних машин для буксирування 155-міліметрових гаубиць – повідомили вперше;

22 тактичних транспортних засоби для відновлення обладнання;

12 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпасів;

Безпілотні авіаційні системи Puma;

Безпілотні кораблі берегової оборони;

20 вертольотів Мі-17;

Контрбатарейні системи;

Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;

200 бронетранспортерів M113;

Понад 10 тисяч гранатометів і стрілецької зброї;

Понад 59 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;

75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

26 контрартилерійських радіолокаційних систем;

4 протимінометні радари;

4 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

2 системи берегової оборони "Гарпун";

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

Вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;

Тактичні захищені системи зв'язку;

Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики, лазерних далекомірів;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;

Обладнання радіоелектронних перешкод;

Польове обладнання та запасні частини;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

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