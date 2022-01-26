США підготували відповідь на ультиматум Росії: що кажуть в українському МЗС

У МЗС прокоментували попередній варіант відповіді США на вимоги щодо так званих "гарантій безпеки". Там стверджують, що Вашингтон врахував позицію України.

З огляду на це, Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які направлять Кремлю. Таку заяву під час брифінгу зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Що у МЗС кажуть про майбутню відповідь США

Мовиться про так звані "гарантії безпеки", яких Росія вимагає від США ще з грудня 2021 року. Москва хоче домогтися, зокрема, офіційних зобов'язань щодо нерозширення НАТО. Фактично там хочуть, аби Україну не приймали в Альянс.

Наша позиція врахована. Пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині щодо України не викликають наших заперечень,

– підкреслив Кулеба.

"Сюрпризів не буде"

Напередодні в адміністрації Байдена повідомили, що підготували відповідь Кремлю щодо "гарантій безпеки", й вже проінформували про її зміст владу України. Сюрпризів там не буде, наголосили у Білому домі.

Речник американського Держдепу Нед Прайс також підкреслив, що позиція України – врахована. За його словами, передати свої письмові пропозиції Москві у США нібито готові вже цього тижня, тобто ще до кінця січня.

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