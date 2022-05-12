США врятують світ від голоду, який може виникнути через війну Росії проти України, – Байден

Президент США Джо Байден вважає, що американські фермери зможуть компенсувати дефіцит сільгосппродукції у світі, що може виникнути через військове вторгнення Росії в Україну.

Джо Байден заявив, що США зараз бореться на двох фронтах. Вдома – це інфляція і зростання цін.

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Другий за кордоном – це допомогти українцям у захисті демократії, а також годувати тих, хто цього потребує по всьому світу через звірства Росії.

Американські фермери розуміють, що "путінська" війна заблокувала найважливіші джерела продовольства,

– зазначив Джо Байден.

Він пояснив, що через військове вторгнення Росії в Україну – мільйони тонн українського зерна не йдуть на експорт.

"Якщо ці тонни не потраплять на ринок, дуже багато людей в Африці помре від голоду, тому що це єдиний постачальник для ряду африканських країн", – додав Байден.

За його словами, США мають продовжувати інвестувати в американських фермерів. Та розповів, які заходи будуть спрямовані на нарощення внутрішнього виробництва продовольства, зниження цін на продукти та зростання поставок в країни, що відчувають дефіцит в результаті війни.

Що відомо про можливий голод

У світі може виникнути криза через неможливість експорту української продукції під час війни. Експерти вважають, що це може спричинити голод та навіть більш глобальні війни.

Очільниця Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала. Вона застерегла, що різке зростання цін на продовольство внаслідок війни в Україні спричинить голодні бунти у бідних країнах світу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на світ може очікувати масовий голод. Крім того, він прогнозує крах глобальної продовольчої системи. Війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на паливо, харчові продукти та транспорт.

На Європу може чекати продовольча криза через війну Росії проти України. Про такий варіант серйозно заговорили в Європейському Союзі.

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