Іран 50 років до цього готувався: авіаексперт розкрив, чому США втратили одразу кілька літаків

Конфлікт США і Ізраїля проти Ірану триває понад місяць, і за цей час американці зазнали відчутних втрат щодо власної авіації. Тегерану за один день вдалося уразити кілька літаків та гелікоптер ВПС Сполучених Штатів.

Відомо, що США втратили літаки F-15, A-10 та, імовірно, винищувач F-35 і гелікоптер Black Hawk. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що саме могло трапитися з американськими літаками.

До теми США у глухому куті: в Ірані вже немає, що бомбити, – Politico

Як іранцям вдається завдавати ударів по авіації США?

Криволап зазначив, що літак F-35 було уражено, а не збито. Це сталося, швидше за все, через використання іранцями мобільного ПЗРК.

"Щодо ураження F-15, то це був дружній вогонь. І це не пов'язано зі спроможностями іранської ППО", – пояснив авіаексперт.

Важливо! Дональд Трамп вперше прокоментував ураження Іраном 3 квітня американського винищувача F-15. Президент США відмовився обговорювати пошук американських пілотів в Ірані після збиття F-15. Проте він сказав, що невдоволений певними матеріалами у ЗМІ щодо "цієї складної та делікатної рятувальної операції". Трамп додав, що збиття літака жодним чином не вплине на хід переговорів щодо ситуації на Близькому Сході.

Водночас існує переконання, що в Ірані знищено вже все, що можливо, і він нібито не має з чого завдавати ударів. Однак це, імовірно, не так.

Іран 50 років до цього готувався. Він закопався дуже глибоко у скелі, і там розташовані заводи і навіть цілі міста. Вони можуть виїжджати, задавати коротких ударів, які ти не встигнеш побачити і відреагувати на них,

– наголосив Костянтин Криволап.

Саме так, за його словами, було пошкоджено F-35. Також всі інші проблеми, які пов'язані з ураженням американської авіації, є наслідком того, що Іран доволі глибоко закопався.

США звикли до того, що, якщо вони говорять про своє домінування, значить так це і є у реальності. Однак абсолютного домінування США, про яке вони зазначають, на думку Криволапа, наразі немає. Ба більше, воно не може швидко встановитися, тому що може тривати партизанська війна на державному рівні.

Що відомо про втрати літаків та гелікоптерів США в Ірані?