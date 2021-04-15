У США ввели санкції проти кримських "чиновників" та компаній

США 15 квітня ввели санкції проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, причетних до окупації Криму. Зокрема, у санкційний список потрапили так звані чиновники окупованого півострова. Їхні дії у США визнали грубим порушенням прав жителів Криму.

У Міністерстві фінансів США наголосили: цей крок демонструє їхню підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Окрім того, "кримські" санкції Штати наклали спільно з Великою Британією, Австралією та Канадою

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Такі дії (санкції – 24 канал), здійснені у співпраці з нашими союзниками, є непохитним зобов'язанням міжнародної спільноти притягнути Росію до відповідальності за спробу анексії Криму,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Мінфіну США ще раз наголосила, що Крим – це Україна.

Хто потрапив під санкції

Генеральний директор "Мостотресту" Леонід Риженькін – за участь у будівництві Керченського моста.

Самопроголошена міністерка майнових та земельних відносин Криму Лариса Кулинич.

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