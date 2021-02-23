"Фортуні" не пощастило: США ввели санкції проти судна, яке будувало "Північний потік-2"

У США ввели санкції проти російського судна "Фортуна", яке працювало над проєктом "Північний потік-2". Зокрема, у грудні 2020 року "Фортуна" проклала у територіальних водах Німеччини приблизно 2,6 кілометра трубопроводу.

Трубопровідне судно "Фортуна" ходить під російським прапором.

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У заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США мовиться, що "Фортуну" додали до переліку компаній, які потрапляють під санкції Управління з контролю над іноземними активами у США.

Окрім того, під санкції потрапила компанія-власниця судна ТОВ "КВТ-РУС", зареєстрована у Москві.