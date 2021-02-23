"Фортуні" не пощастило: США ввели санкції проти судна, яке будувало "Північний потік-2"

У США ввели санкції проти російського судна "Фортуна", яке працювало над проєктом "Північний потік-2". Зокрема, у грудні 2020 року "Фортуна" проклала у територіальних водах Німеччини приблизно 2,6 кілометра трубопроводу.
Джерело:Міністерство фінансів США
Трубопровідне судно "Фортуна" ходить під російським прапором.
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У заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США мовиться, що "Фортуну" додали до переліку компаній, які потрапляють під санкції Управління з контролю над іноземними активами у США.
Окрім того, під санкції потрапила компанія-власниця судна ТОВ "КВТ-РУС", зареєстрована у Москві.Зверніть увагу! У США вже запроваджували санкції щодо судна "Фортуна".
"Північний потік-2": останні новини
- Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія намагається добудувати "Північний потік-2" до 12 червня 2021 року. Заради цього країна зухвало нехтує екологічними обмеженнями.
- 22 лютого глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау опублікували спільне звернення до президента США Джо Байдена. У заяві політики просять зупинити будівництво "Північного потоку-2".
- Тим часом "Північний потік-2" намагається отримати терміновий дозвіл на роботи у територіальних водах Німеччини.