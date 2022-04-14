США вже ввели основні санкції проти Росії, тепер потрібно стежити за дотриманням, – Білий дім

Влада США вважає, що вже ввела основну частину санкцій проти Росії. Щоправда, там зізналися, що тепер необхідно добиватися їхнього виконання.

Влада США розшукуватиме тих, хто допомагатиме Росії обходити санкції. Про це у четвер 14 квітня розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

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Втім, наразі про впровадження нових санкцій проти Росії не мовиться.

Ми вважаємо, що ухвалили основні санкції, а найближчими днями ми зосередимо нашу увагу на спробах уникати їхньої дії,

– заявив Салліван на форумі "Економічний клуб" у Вашингтоні.

У найближчі тижні США оголосять тих, хто допомагає Росії обходити санкції

Він додав, що у наступні два тижні адміністрація США оголосить про заходи щодо виявлення тих, хто допомагає Росії обійти санкції, які ввели через повномасштабну війну Росії проти України й звірства російської армії.

Я думаю, у найближчі 1 – 2 тижні ми оголосимо про тих, хто сприяє обходу санкцій як у Росії, так і за її межами,

– сказав радник.

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