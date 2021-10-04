Вперше за межами США: взимку в Європі розмістять ескадрилью з винищувачів п'ятого покоління
Джерело:Інтерфакс-Україна
Сполучені Штати взимку почнуть розміщення на авіабазі Лейкенхіт, що в Англії, ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A. Це стане першим постійним базуванням таких літаків за межами США.
Про розміщення ескадрильї на території Європи видання повідомляє з посиланням на Повітряні сили США.
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США розмістять в Європі унікальну ескадрилью
Командир 495-ї ескадрильї, підполковник Аян Маклафлін розповів, що винищувачі прибудуть взимку на територію авіабази Лейкенгіт в Англії. Там розмістять ескадрилью з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A.
Це буде перше постійне базування таких літаків за межами Сполучених Штатів.Довідка. Авіабаза Лейкенгіт розташована на відстані 113 кілометрів на північний схід від Лондона. Поки там розміщені американські винищувачі F-15 у складі двох ескадрилій.
Нагадаємо, у вересні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс повідомив про плани членів НАТО розгорнути на 12 своїх базах загалом 450 винищувачів F-35 національних Повітряних сил.
Плани щодо розміщення винищувачів Альянсу
- Велика Британія у 2021 році розмістить свої винищувачі на двох базах – Мархам і Лейкенгіт,
- Нідерланди у 2022 році – на авіабазах Волкель і Леуварде,
- Данія у 2023 році – на авіабазі Скрідструп,
- Італія у 2022 році – на авіабазах Амендола і Геді,
- Норвегія у 2022 році – на авіабазах Ерлан і Евенес,
- Бельгія у 2025 році на авіабазі Флорен та у 2027 році на Клейн-Брогель,
- Польща у 2016 році – на авіабазах Ласк і Свідвин.