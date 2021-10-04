Вперше за межами США: взимку в Європі розмістять ескадрилью з винищувачів п'ятого покоління

4 жовтня 2021 , 08:36
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Сполучені Штати взимку почнуть розміщення на авіабазі Лейкенхіт, що в Англії, ескадрильї з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A. Це стане першим постійним базуванням таких літаків за межами США.

Про розміщення ескадрильї на території Європи видання повідомляє з посиланням на Повітряні сили США.

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США розмістять в Європі унікальну ескадрилью

Командир 495-ї ескадрильї, підполковник Аян Маклафлін розповів, що винищувачі прибудуть взимку на територію авіабази Лейкенгіт в Англії. Там розмістять ескадрилью з 27 винищувачів п'ятого покоління F-35A.

Це буде перше постійне базування таких літаків за межами Сполучених Штатів.

Довідка. Авіабаза Лейкенгіт розташована на відстані 113 кілометрів на північний схід від Лондона. Поки там розміщені американські винищувачі F-15 у складі двох ескадрилій.

Нагадаємо, у вересні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс повідомив про плани членів НАТО розгорнути на 12 своїх базах загалом 450 винищувачів F-35 національних Повітряних сил.

Плани щодо розміщення винищувачів Альянсу

  • Велика Британія у 2021 році розмістить свої винищувачі на двох базах – Мархам і Лейкенгіт,
  • Нідерланди у 2022 році – на авіабазах Волкель і Леуварде,
  • Данія у 2023 році – на авіабазі Скрідструп,
  • Італія у 2022 році – на авіабазах Амендола і Геді,
  • Норвегія у 2022 році – на авіабазах Ерлан і Евенес,
  • Бельгія у 2025 році на авіабазі Флорен та у 2027 році на Клейн-Брогель,
  • Польща у 2016 році – на авіабазах Ласк і Свідвин.
Автор: Наталія Пристанська