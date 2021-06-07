У США є інструменти, щоб закінчити тиранію Путіна, – російський адвокат Фейгін

Джо Байден під час передвиборчої кампанії у 2020 році заявляв, що при його правлінні з тиранією Володимира Путіна буде закінчено. Але дії американської влади зараз відрізняються від колишніх заяв очільника Білого Дому.

Таку думку висловив російський адвокат Марк Фейгін. І додав, те, що відбувається зараз у Вашингтоні, можна описати низкою слів, викликаних негативними емоціями.

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США змінили тактику перед зустріччю Байдена з Путіним, – Фейгін

У Сполучених Штатів є інструменти покінчити з тиранією Путіна. Це можливість тиску на політичні еліти, які всі свої капітали й активи тримають саме в США,

– пояснив правозахисник.

Втім зауважив, у Білому Домі чомусь вирішили змінити цю тактику саме напередодні зустрічі Байдена з Путіним (16 червня – 24 канал). І перший такий дзвінок був у зв'язку з "Північним потоком-2".

За його словами, відмова від санкцій щодо німецького оператора цього проєкту стала неприємним сигналом про те, що Вашингтон йде по лінії Real politic.

Що таке "Реальна політика"? Політика чи дипломатія, що Політика чи дипломатія, що спирається на владу та реальні умови й можливості . "Реальна політика" зосереджена на силі та здатності впливати на рішення інших країн, а не на ідеалах, моралі чи принципах.

Марк Фейгін підкреслив, адміністрація Трампа також вибудовувала свою тактику саме за цим підходом. До того ж це могло бути цілком послідовною лінією ще з часів СРСР, від якої відхилилися тільки один раз - при Рональді Рейгані.

Інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео 24 каналу

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