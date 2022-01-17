США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від системи SWIFT, – ЗМІ

Європа та Штати вже не розглядають відключення Росії від системи переказу коштів SWIFT. Адже це може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі.

Відповідну інформацію озвучила німецька преса 17 січня. Про це виданню повідомили урядові джерела.

До теми Нові санкції та відключення Росії від системи SWIFT: що може чекати на країну-агресора

США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від системи SWIFT

Відключення Росії від системи SWIFT є надто делікатним для всіх учасників перемовин.

Відключення Росії від SWIFT може призвести до дестабілізації фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяти створенню альтернативної платіжної інфраструктури, в якій більше не домінуватимуть західні країни, у середньостроковій перспективі,

– мовиться у повідомленні.

Проте Штати та ЄС наразі обговорюють:

запровадження цільових економічних санкцій щодо найбільших російських банків у випадку нового нападу Росії;

щодо найбільших російських банків у випадку нового нападу Росії; окрім того, Німеччина хоче домогтися винятків, щоб мати можливість оплачувати імпорт російського газу та нафти.

Ба більше, видання повідомило – держсекретар США Ентоні Блінкен найближчим часом має зустрітися із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Політики мають обговорити політику санкцій.

Коротко про останні новини щодо відключення Росії від SWIFT

Розмови про відключення Кремля від банківської системи SWIFT триває не перший місяць. Зокрема таку санкцію могли застосувати у випадку нового нападу на Україну.

У квітні 2021 року Європарламент заявив, що відключить Росію від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу, якщо вона знову нападе на Україну.

6 грудня 2021 року ЗМІ писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT. Проте тоді остаточне рішення ще не ухвалювали.

Проте вже 17 січня у Німеччині заявили, що Росію не варто відключати від міжнародної платіжної системи SWIFT. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо вона нападе на Україну. Зокрема кандидат на пост голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини юрист Фрідріх Мерц заявив: "Якщо задіяти SWIFT, це може стати "атомною бомбою"... Це вдарить по Росії, але серйозно зашкодить і нам. Таке рішення "фактично зламало б хребет міжнародної платіжної системи".

Дуже жорстко, – Фурса про відімкнення SWIFT для Росії: дивіться відео

Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Вона є світовим монополістом у наданні електронних фінансових послуг. При від'єднані країни від SWIFT, операції з імпорту та експорту будуть паралізовані, згодом відбудеться підвищення цін та дефіцит на імпортні товари.