США та ЄС готують жорсткі санкції проти Росії у сферах енергетики та банків, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Економічні санкції запровадять проти Росії, якщо Кремль насмілиться відкрито вдертися в Україну. Проте які конкретно санкції – поки невідомо.
Американські журналісти кажуть, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз їх досі узгоджують. Білий дім при цьому хоче ширшого пакета, у ЄС же трохи обережніші.
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США хочуть узгодити з ЄС широкий пакет санкцій проти Росії
Адміністрація президента США Джо Байдена підштовхує союзників у Європейському Союзі та Великій Британії завершити розробку широкого пакета спільних санкцій проти російських банків та енергетичних компаній.
- Цей пакет сторони запровадять, якщо Кремль нападе на Україну.
- А Володимир Путін наразі не показав жодних ознак відведення багатотисячних військ від українських кордонів.
Про все це повідомили виданню люди, "знайомі з дискусіями".
Проте процес узгодження пакета санкцій неодностайний:
- Країни ЄС вважають, що надто поспішне оголошення антиросійських заходів може підірвати зусилля з дипломатичного врегулювання кризи.
- США ж переконані, що пакет якраз і буде спробою стримати Росію від нападу.
Отож, сторони поки шукають баланс.
Які санкції проти Росії провокують особливі дискусіїЦе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і питання "Північного потоку-2".
Санкційні рухи у цих напрямках потенційно можуть збурити глобальні ринки енергоносіїв та іншого російського експорту. Плюс 40% європейських поставок газу забезпечує Росія, і країни ЄС побоюються їх втратити.
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