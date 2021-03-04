США захищатимуть демократію у світі, – Байден про США та Росію

Джо Байден заявив, що США захищатимуть демократію у всьому світі. Це є пріоритетом стратегічного плану нової адміністрації Штатів.

У плані адміністрації вказано, що головним інструментом зовнішньої політики США беззаперечно є демократія.

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Однак країна ніколи не відмовиться від застосування військової сили для захисту життєво важливих національних інтересів.

Якщо військового втручання все-таки не уникнути, його варто здійснювати спільно з міжнародними партнерами. Зокрема, НАТО.

У плані також мовиться, що рівень авторитаризму у світі постійно зростає. Зокрема, цьому сприяють Китай та Росія.

Китай – єдиний конкурент, який потенційно здатний об'єднати економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для створення довгострокового виклику стабільності і відкритості міжнародної системи,

– мовиться у документі.

Росія своєю чергою постійно намагається посилити свій вплив на світовій політичній арені. Наразі країна грає деструктивну роль.

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