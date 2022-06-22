США захищатимуть Литву, напад на члена НАТО означає атаку на всіх, – Держдеп про погрози Росії

Росія погрожує Литві через так звану "блокаду Калінінграда". У США заявили, що встануть на її захист, адже напад на одного члена НАТО означає атаку на весь Альянс.

Литва припинила пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС. Проте у Росії це називають "відкрито ворожою провокацією".

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США захищатимуть Литву у разі російського нападу

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що не хоче навіть "давати ефірний час російському брязканню шаблями та балагану". Він додав, що США були дуже чіткими під час повномасштабної війни Росії проти України, зокрема задовго до цього неспровокованого вторгнення.

За його словами, прихильність Сполучених Штатів до 5 статті НАТО, у якій мовиться про спільну відповідь членів Альянсу в разі нападу на когось з них, є передумовою, що ці зобов'язання з боку США є залізними.

"Ми зміцнили східний фланг НАТО, особливо ті країни, які були на передньому краї російських загроз протягом багатьох років", – додав Прайс.

Він зауважив, що США цінують безпрецедентні економічні заходи проти Росії, до яких приєдналися багато країн світу через неспровоковану війну в Україні. Тож Литва повинна сама вирішувати, чи виконувати санкції Євросоюзу проти країни-агресорки.

Литва є членом НАТО. Ми дотримуємося зобов'язань, які взяли перед Альянсом. Це, звичайно, включає прихильність до 5 статті, яка є основою НАТО,

– наголосив Прайс.

Речник Держдепу додав, що НАТО – це кампанія, яка включає десятки країн по всьому світу, зокрема блоки країн, у цьому випадку ЄС.

"Литва була вірним партнером у цьому. Ми підтримуємо НАТО. Ми підтримуємо наших союзників по НАТО і ми підтримуємо Литву", – підсумував Прайс.

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Коротко про "блокаду Калінінграда"

У четвертому пакеті санкцій ЄС проти Росії ввели обмеження щодо імпорту та транзиту сталі й інших виробів із чорних металів країни-агресорки до Євросоюзу. Вони почали діяти 17 червня.

Губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов наступного дня заявив, що Литва припинила пропускати транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції ЄС.

У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань. Тому міністерство навіть зухвало викликало очільницю посольства Литви у Москві.

Литва відповіла на погрози Росії через "блокаду Калінінграда". У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС.

Своєю чергою, МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

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