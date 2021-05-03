США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе та Комарова

Сполучені Штати Америки закликали до правосуддя щодо українських журналістів. Мовиться про Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова.

Таку заяву зробив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп. Він сказав про це у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.

Читайте також Перед візитом Блінкена готовність США посилити підтримку України опинилася під питанням – ЗМІ

За словами Лангенкемпа, потрібно віддати належне важливій ролі незалежних ЗМІ у захисті демократії.

. За інформацією з Вікіпедії , Всесвітній день свободи преси – це один із міжнародних днів, які відзначають в системі Організації Об'єднаних Націй і щорічно святкують 3 травня.

Тому США, як відзначив пресаташе, засуджують погрози переслідування і насильства щодо журналістів та працівників ЗМІ.

Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров тощо,

– сказав Лангенкемп.

Він зауважив: "Сьогодні (3 травня – 24 канал) ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".

США закликали до правосуддя щодо українських журналістів: дивіть відео U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Смерть Шеремета, Гонгадзе, Комарова: коротко