США закликали до правосуддя щодо Шеремета, Гонгадзе та Комарова

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Сполучені Штати Америки закликали до правосуддя щодо українських журналістів. Мовиться про Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова.

Джерело:

U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Таку заяву зробив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп. Він сказав про це у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня свободи преси.

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За словами Лангенкемпа, потрібно віддати належне важливій ролі незалежних ЗМІ у захисті демократії.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Всесвітній день свободи преси – це один із міжнародних днів, які відзначають в системі Організації Об'єднаних Націй і щорічно святкують 3 травня.

Тому США, як відзначив пресаташе, засуджують погрози переслідування і насильства щодо журналістів та працівників ЗМІ.

Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров тощо,
– сказав Лангенкемп.

Він зауважив: "Сьогодні (3 травня – 24 канал) ми вшановуємо їх і принцип свободи преси".

США закликали до правосуддя щодо українських журналістів: дивіть відео U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Смерть Шеремета, Гонгадзе, Комарова: коротко

  • Журналіста Павла Шеремета вбили у 2016 році, йому підірвали автомобіль.
  • Георгій Гонгадзе зник у 2000 році в Києві. Через деякий час знайшли рештки тіла, які нібито належать журналістові.
  • Вадим Комаров загинув у травні 2019 року після перебування у комі. Слідство назвало 3 версії причини нападу і побиття.