Держдеп закликав Росію звільнити двох американців, яких засудили за "шпигунство"

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови Блінкен зачепив тему двох американців, які в Росії відбувають терміни за "шпигунство" та "непокору органам влади". Вашингтон закликає їх звільнити.

Мовиться про Пола Вілана та Тревора Ріда. Обох засудили влітку 2020 року.

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У Держдепі рішуче налаштовані захищати інтереси Ріда та Вілана

Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам,

– наголосили у Держдепі.

Що відомо про засуджених американців

Московський міський суд у червні 2020 року засудив Вілана до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство. У Вілана, окрім громадянства США, були також громадянства Ірландії, Канади та Британії. Наразі Вілан перебуває у колонії в Мордовії. Своєї провини американець не визнав.

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Щодо Тревора Ріда, то процес завершився у липні 2020 року. Вирок йому – 9 років у колонії загального режиму – за застосування сили до представників влади. Провини Рід теж не визнає, адже каже, що своїх дій не пам'ятає через нетверезий стан.

Скаргу на судове рішення щодо Ріда мали розглянути ще у лютому, проте засідання відклали.