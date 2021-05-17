США закрили останнє консульство в Росії

У Єкатеринбурзі, як і планували раніше, США закрили своє останнє консульство. Відтак продовжить працювати у Росії тільки посольство в Москві.

Генконсулка США у Єкатеринбурзі Емі Сторроу виїхала з Росії. Її прощальне звернення опублікували на сторінці консульства у фейсбуці.

Тим часом У Києві біля посольства Росії відбулася акція солідарності з Ізраїлем

Закриття консульства у Єкатеринбурзі

Консульство США у Єкатеринбурзі працювало з 1994 року – 27 років поспіль. З цього приводу генконсулка Емі Сторроу написала, що це консульство протягом усіх цих років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США. Окрім того, вони проводили заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та обмінні програми.

Після закриття дипустанови єдиним представництвом США в Росії буде посольство в Москві. Втім, консулка висловила сподівання, що робота невдовзі буде поновлена.

Я сподіваюся, що незабаром ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі і знову будемо працювати над зміцненням зв'язків між нашими великими країнами. А поки – до зустрічі…,

– написала Емі Сторроу.

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