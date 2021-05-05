США залишають за собою право вводити санкції проти Росії, – Білий дім

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Сполучені Штати залишають за собою право притягувати Росію до відповідальності за військову агресію та пропаганду.

Джерело:

"Укрінформ"

Водночас Вашингтон готовий до конструктивної взаємодії, якщо Москва припинить свою злочинну діяльність. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 4 травня.

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Наші відносини з Росією включають висловлення нами занепокоєнь, де вони мають місце, а також застосування кроків та наслідків (санкцій – 24 канал),
– сказала вона.

За її словами, так США реагували, зокрема, на ув'язнення Навального, а також після втручання Росії в американські вибори.

Джен Псакі наголосила, що Штати не прагнуть ескалації відносин з точки зору риторики чи дій. Однак залишають за собою право застосовувати санкції, якщо Росія продовжуватиме гібридну агресію.

Санкції США проти Росії: коротко

  • Президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.
  • У Білому домі назвали санкції відповіддю на "передбачувані неправомірні дії". Серед них – злом SolarWinds і спроба зірвати вибори президента 2020 року.
  • Відтак зі США вислали 10 представників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Загалом під санкціями опинилися 32 російських фізичних осіб і організацій.

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