Заохочують Київ до саботажу мінських угод, – Лавров після розмови з Блінкеном звинуватив США

Ентоні Блінкен поспілкувався телефоном зі Сергієм Лавровим. Після розмови глава закордонного відомства Росії закинув американському колезі "заохочення Києва до саботажу мінських угод".

Держсекретар США провів телефонну розмову з главою МЗС Росії 12 лютого. Лавров вже розповів деталі про спілкування з Блінкеном.

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Лавров про розмову з Блінкеном

У Москві повідомили, що з американської ініціативи 12 лютого відбулася телефонна розмова Лаврова та Блінкена.

Російський міністр після неї звинуватив США у тому, що вони та їхні союзники начебто "розгорнули пропагандистську кампанію про російську агресію проти України".

Кампанія переслідує провокаційні цілі, заохочуючи владу в Києві до саботажу мінських угод та згубних спроб силового вирішення проблеми Донбасу,

– йдеться у повідомленні відомства.

Лавров також побідкався, що реакція Вашингтона і Брюсселя на проєкти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо "гарантій безпеки" ігнорує ключові для держави-агресорки положення. "Насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів", – додали у МЗС Росії.

Лавров наголосив, що саме це питання "буде центральним при оцінюванні отриманих від США та НАТО документів".

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Востаннє Блінкен та Лавров спілкувалися 1 лютого. Тоді російський міністр нахабно закликав США, аби ті змусили Україну виконати мінські угоди. Він навіть насмілився заявити, щоб союзники припинили постачати зброю Україні та нагнітати ситуацію.

У Держдепі заявили, що Блінкен закликав Росію до негайного виведення військ і техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками.

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