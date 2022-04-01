США запровадили додаткові санкції щодо російських технологічних компаній

США продовжують посилювати санкції проти Росії у сфері високих технологій . Під нові обмеження потрапили 13 осіб і 21 компанія.

Відповідну інформацію оприлюднили 31 березня на сайті міністерства фінансів Сполучених Штатів.

Читайте також Christie's заборонив продавати на торгах предмети розкоші клієнтам із Росії та Білорусі

Ми продовжуватимемо націлювати на військову машину Путіна санкції з усіх боків,

– зазначила глава Мінфіну Джанет Єллен.

Відтак, обмеження, зокрема стосуються:

акціонерного товариства "Мікрон", який є найбільшим російським виробником та експортером мікроелектроніки та найбільшим у РФ виробником мікросхем.

компанії з розробки програмного забезпечення та комунікаційних технологій АТ "НДІ-Вектор"

комп'ютерної фірми T-Platforms.

США ввели санкції й до ТОВ "Сернія Інжиніринг" і ТОВ "Сертал", які пов'язані з підприємствами із виробництва озброєнь спеціального обладнання. Загалом під нові обмеження потрапили 13 осіб та 21 компанія.

Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями: дивіться відео