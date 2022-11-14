США ввели санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні проти України

У США повідомили про запровадження санкцій проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які допомагають Росії закуповувати військові технології для війни проти України. Зокрема, вони торкнулись 14 фізичних та 28 юридичних осіб.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на саміті G20 на індонезійському острові Балі.

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Проти кого застосували санкції

Джанет Єллен наголосила, що чергові санкції є частиною масштабних зусиль США, які спрямованих на те, щоб зірвати воєнні дії Росії та позбавити її необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю.

Зазначимо, що під санкції потрапили родичі та партнери російського бізнесмена і сенатора Сулеймана Керімова. Повідомляють, що громадянин Швейцарії Александр-Вальтер Студхальтер був ключовим гравцем у фінансовій мережі Керімова, він керував компаніями та нібито відмивав значні суми грошей від імені Керімова.

Також OFAC внесло в список російського бізнесмена Мурата Алієва і пов'язані із ним компанії, а також дві швейцарські компанії Андрія Гур'єва, близького соратника Владіміра Путіна, який раніше обіймав посаду в Раді Федерації.

Уся власність вищезазначених осіб, яка знаходиться в Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем осіб із США, заблокована,

– заявили у Мінфіну США.

Санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни

Раніше Джанет Єллен повідомляла про те, що санкції проти Росії можуть діяти навіть після закінчення війни з Україною. За її словами, будь-яка можлива мирна угода включатиме перегляд санкцій, накладених США та їхніми союзниками на російську економіку.

Вона також підкреслила, що з боку Росії дійсно не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на якихось умовах, прийнятних для України.

Чого вдалося досягнути завдяки санкціям

Міжнародні санкції мали вплив на цілі сектори російської економіки і створили серйозні проблеми для автомобільного та промислового секторів, зокрема:

1 200 компаній пішли з Росії після вторгнення.

Санкції вразили основні російські банки, російський центробанк, суверенний російський борг, вдарили по російських офіційних особах та олігархах.

Виробництво високоточних балістичних ракет в Росії практично зупинилося через зникнення з ринку напівпровідників, які використовувалися в процесі виробництва.

Російська програма військового літакобудування значно урізана.

Виробництво механічних запчастин до балістичних ракет теж зупинилося.

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