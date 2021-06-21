США запровадили санкції проти режиму Лукашенка: список

Сполучені Штати запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.
У міністерстві фінансів США повідомили імена посіпак білоруського диктатора та назви силових структур, які потрапили під нові обмеження.
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США ввели санкції проти режиму Лукашенка
Під санкції Сполучених Штатів потрапили 16 громадян Білорусі:
- Олександр Астрейко;
- Ольга Дорошенко;
- Наталія Ейсмонт (прессекретар Лукашенка);
- Андрій Гуржій;
- Михайло Гриб (керівник поліції Мінська);
- Наталія Кочанова (спікер сенату);
- Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);
- Микола Карпенків;
- Світалана Кацуба;
- Олександр Лосякін;
- Ігор Плишевський;
- Марина Рахманова;
- Андрій Швед (генпрокурор);
- Ірина Целіковець;
- Іван Тертелю (ексглава КДБ);
- Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").
Окрім цього, США ввели обмеження проти 5 силових організацій:
- КДБ;
- внутрішні війська;
- УВС Бреста;
- СІЗО на Окрестіна;
- Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.
США підтримують народ Білорусі
Ентоні Блінкен заявив, що американська держава підтримує народ Білорусі.
Нові санкції Заходу проти Мінська (режиму Лукашенка – 24 канал) відображають трансатлантичну прихильність підтримці "демократичних сподівань" народу Білорусі,
– сказав дипломат.
Держсекретар додав, що США вимагають розслідувати порушення на виборах білоруського президента у 2020 році.
Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму Лукашенка.
- Диктатора закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.