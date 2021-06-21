США запровадили санкції проти режиму Лукашенка: список

21 червня 2021 , 17:41
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Джерело:

Мінфін США

Сполучені Штати запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.

У міністерстві фінансів США повідомили імена посіпак білоруського диктатора та назви силових структур, які потрапили під нові обмеження.

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США ввели санкції проти режиму Лукашенка

Під санкції Сполучених Штатів потрапили 16 громадян Білорусі:

  • Олександр Астрейко;
  • Ольга Дорошенко;
  • Наталія Ейсмонт (прессекретар Лукашенка);
  • Андрій Гуржій;
  • Михайло Гриб (керівник поліції Мінська);
  • Наталія Кочанова (спікер сенату);
  • Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);
  • Микола Карпенків;
  • Світалана Кацуба;
  • Олександр Лосякін;
  • Ігор Плишевський;
  • Марина Рахманова;
  • Андрій Швед (генпрокурор);
  • Ірина Целіковець;
  • Іван Тертелю (ексглава КДБ);
  • Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").

Окрім цього, США ввели обмеження проти 5 силових організацій:

  • КДБ;
  • внутрішні війська;
  • УВС Бреста;
  • СІЗО на Окрестіна;
  • Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.

США підтримують народ Білорусі

Ентоні Блінкен заявив, що американська держава підтримує народ Білорусі.

Нові санкції Заходу проти Мінська (режиму Лукашенка – 24 канал) відображають трансатлантичну прихильність підтримці "демократичних сподівань" народу Білорусі,
– сказав дипломат.

Держсекретар додав, що США вимагають розслідувати порушення на виборах білоруського президента у 2020 році.

Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму Лукашенка.

  • Диктатора закликали змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.
Автор: Олег Васьків