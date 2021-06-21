США запровадили санкції проти режиму Лукашенка: список

Сполучені Штати запровадили санкції проти режиму Олександра Лукашенка. До списку потрапили 16 громадян Білорусі та 5 правоохоронних організацій.

У міністерстві фінансів США повідомили імена посіпак білоруського диктатора та назви силових структур, які потрапили під нові обмеження.

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США ввели санкції проти режиму Лукашенка

Під санкції Сполучених Штатів потрапили 16 громадян Білорусі:

Олександр Астрейко;

Ольга Дорошенко;

Наталія Ейсмонт (прессекретар Лукашенка);

Андрій Гуржій;

Михайло Гриб (керівник поліції Мінська);

Наталія Кочанова (спікер сенату);

Сергій Калиновський (заступник міністра юстиції);

Микола Карпенків;

Світалана Кацуба;

Олександр Лосякін;

Ігор Плишевський;

Марина Рахманова;

Андрій Швед (генпрокурор);

Ірина Целіковець;

Іван Тертелю (ексглава КДБ);

Сергій Зубков (командир спецназу КДБ "Альфа").

Окрім цього, США ввели обмеження проти 5 силових організацій:

КДБ;

внутрішні війська;

УВС Бреста;

СІЗО на Окрестіна;

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС.

США підтримують народ Білорусі

Ентоні Блінкен заявив, що американська держава підтримує народ Білорусі.

Нові санкції Заходу проти Мінська (режиму Лукашенка – 24 канал) відображають трансатлантичну прихильність підтримці "демократичних сподівань" народу Білорусі,

– сказав дипломат.

Держсекретар додав, що США вимагають розслідувати порушення на виборах білоруського президента у 2020 році.

Раніше країни "Великої сімки" звернулись до режиму Лукашенка.