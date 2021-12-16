Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів військової допомоги Україні
Джерело:фейсбук Юрія Вітренка
Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Окрім того, у ньому мовиться про накладення негайних санкцій на оператора "Північного потоку-2".
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сенат США зареєстрував "Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони". Цей проєкт є дуже важливим для української сторони.
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Документ містить заходи, які мають стримати Путіна (Володимира Путіна – 24 канал) від агресії проти України. Підкреслюю – не чекати, поки російські війська вторгнуться на нашу територію, а запобігти цій небезпеці,
– наголосив Вітренко.
Які заходи мають врегулювати ситуацію
- Надання Україні 450 мільйонів доларів допомоги. А ще – додатково 100 мільйонів. Ці гроші мають витратити на низку критичних речей. Зокрема, протиповітряну оборону та протикорабельні ракети;
- Координація зусиль Держдепу та Міноборони США з союзниками.
- Надання Україні ключових систем та потужностей.
- Збільшення фінансування міжнародної військової освіти та підготовки для українських офіцерів. Посилення співпраці між українською та американськими арміями.
- Посилення чинних обмеження щодо військового співробітництва США і Росії, допоки Путін не припинить окупацію української території.
- Санкції проти "Північного потоку-2".
Заява Зеленського
Під час візиту до Брюсселю президент Володимир Зеленський також говорив про те, що найефективніше – запобігти ескалації з боку Росії.
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