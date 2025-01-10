Намагався незаконно перетнути кордон: у США затримали екснайманця ПВК "Вагнера"

Американська прикордонна служба затримала колишнього найманця ПВК "Вагнер" Тімура Пралієва. Росіянин намагався незаконно перетнути річку Ріо-Гранде в Техасі з боку Мексики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання "Idel.Реалії".

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Що відомо про затримання ексвагнерівця у США

За даними журналістів, інцидент стався 4 січня 2025 року. Після затримання Пралієв повідомив американським прикордонникам, що він є громадянином Казахстану. Але з собою у нього, крім казахстанського, був і російський паспорт.

Прикордонники також знайшли у затриманого чотири тисячі доларів США, 60 тисяч мексиканських песо та дрон.

На допиті Пралієв зізнався, що воював у ПВК "Вагнера". Зрештою ексвагнерівця звинуватили у незаконному перетині кордону. Він визнав свою провину.

Суддя призначив Пралієву покарання у вигляді часу, вже проведеного під вартою. Однак затриманий і досі лишається у федеральній в'язниці, доки американська влада вирішує його подальшу долю.

Причини, через які Тімур Пралієв намагався проникнути до США, а також його наміри – залишаються нез'ясованими.

Водночас журналісти виявили, що менш як місяць тому Тімур Пралієв отримав посвідчення ветерана бойових дій із рук керівника філії фонду "Захисники Вітчизни" у Башкортостані. Запис про це, датований 12 грудня 2024 року, є у спільноті "Захисники Вітчизни | Башкортостан" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті".

У пості сказано, що Пралієв – "колишній співробітник ПВК "Вагнера" з Іглинського району Башкортостану.

До слова, раніше у Великій Британії затримали поляка, який видавав себе за колишнього найманця російської ПВК "Вагнера". За брехню та заклики приєднуватися до приватної військової компанії ворога поляк отримав два з половиною роки ув'язнення.