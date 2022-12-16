Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет: яку суму заклали для України
16 грудня 2022, 14:41Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У Сенаті США затвердили рекордний оборонний бюджет. У ньому заклали навіть більшу суму, ніж раніше пропонував Джо Байден.
Новий оборонний бюджет на 2023 рік затвердили 16 грудня. Раніше 7 грудня Сенат США підтримав проєкт оборонного бюджету.
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Яку суму Сенат США затвердив для України
Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 мільярдів доларів,
– мовиться в повідомленні.
У ньому для України передбачено 800 мільйонів доларів для допомоги у війні проти Росії.
Американський оборонний бюджет на 2023 рік передбачає:
- збільшення зарплати для військових США;
- фінансування закупівлі зброї;
- підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.
Що відомо про оборонний бюджет США
- Оборонний бюджет США передбачає виділення 6 мільярдів на подальше стримування Росії в Європі. Ці гроші виділять в межах програми Європейської ініціативи стримування, яку запровадили після окупації Криму Кремлем у 2014 році.
- Також Штати продовжать заборону на військову співпрацю з Москвою на 5 років, а ще сприятимуть виключенню Росії з міжнародних організацій, зокрема – G20.
- Варто відзначити, що на 45 мільярдів доларів більше Сенат США виділить для оборони, врахувавши наслідки глобальної інфляції. Окрім того, Конгрес прагнув надати додаткову допомогу, щоб гарантувати безпеку Києву.