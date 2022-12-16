Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет: яку суму заклали для України

16 грудня 2022, 14:41
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Джерело:

Reuters

У Сенаті США затвердили рекордний оборонний бюджет. У ньому заклали навіть більшу суму, ніж раніше пропонував Джо Байден.

Новий оборонний бюджет на 2023 рік затвердили 16 грудня. Раніше 7 грудня Сенат США підтримав проєкт оборонного бюджету

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Яку суму Сенат США затвердив для України

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 мільярдів доларів,
– мовиться в повідомленні.  

У ньому для України передбачено 800 мільйонів доларів для допомоги у війні проти Росії. 

Американський оборонний бюджет на 2023 рік передбачає:

  • збільшення зарплати для військових США;
  • фінансування закупівлі зброї;
  • підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай. 

Що відомо про оборонний бюджет США

  • Оборонний бюджет США передбачає виділення 6 мільярдів на подальше стримування Росії в Європі. Ці гроші виділять в межах програми Європейської ініціативи стримування, яку запровадили після окупації Криму Кремлем у 2014 році. 
  • Також Штати продовжать заборону на військову співпрацю з Москвою на 5 років, а ще сприятимуть виключенню Росії з міжнародних організацій, зокрема – G20. 
  • Варто відзначити, що на 45 мільярдів доларів більше Сенат США виділить для оборони, врахувавши наслідки глобальної інфляції. Окрім того, Конгрес прагнув надати додаткову допомогу, щоб гарантувати безпеку Києву. 

Автор: Діана Квасневська