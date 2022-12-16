Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет: яку суму заклали для України

У Сенаті США затвердили рекордний оборонний бюджет. У ньому заклали навіть більшу суму, ніж раніше пропонував Джо Байден.

Новий оборонний бюджет на 2023 рік затвердили 16 грудня. Раніше 7 грудня Сенат США підтримав проєкт оборонного бюджету.

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Яку суму Сенат США затвердив для України

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 мільярдів доларів,

– мовиться в повідомленні.

У ньому для України передбачено 800 мільйонів доларів для допомоги у війні проти Росії.

Американський оборонний бюджет на 2023 рік передбачає:

збільшення зарплати для військових США;

фінансування закупівлі зброї;

підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай.

Що відомо про оборонний бюджет США