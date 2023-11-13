США завдали ударів по військових базах у Сирії

Збройні сили США вдарили по об'єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на сході Сирії. Ударів завдали у відповідь на напади, що тривають на американський особовий склад в Іраку та Сирії.

Американські військові завдали ударів по сходу Сирії 12 листопада. Про це йдеться у заяві міністра оборони Ллойда Остіна на сайті Пентагону щодо додаткових військових ударів США в Сирії, інформує 24 Канал.

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Що відомо про удари з боку США

У заяві міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що об'єкти у Сирії використовуються КВІР і афілійованими з Іраном групами, у відповідь на безперервні атаки на американський особовий склад в Іраку та Сирії.

Остін зазначив, що удари були завдані по об'єктах поблизу міст Абу-Камаль і Маядін.



Президент США Джо Байден не має вищого пріоритету, ніж безпека американського персоналу, і він керував сьогоднішньою акцією, щоб чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати будуть захищати себе, свій персонал і свої інтереси,

— йдеться у заяві.

Наслідки атаки

Чиновники оборони США повідомляють, що щонайменше шість проіранських бійців були вбиті під час ударів США по східній Сирії.

Усі загиблі були на одному з двох місць, які постраждали під час ударів.

Сирійська обсерваторія з прав людини, яка моніторить за станом війни, повідомила про вісім загиблих, включно з "принаймні одним громадянином Сирії та Іраку".

Що цьому передувало