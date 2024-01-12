В Офісі Президента відреагували на удари союзників по Ємену

США за підтримки Великої Британії завдали ударів по Ємену. У Офісі Президента України відреагували на такі дії союзників.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк звернув увагу, що глобальна нестабільність зростає. Ще однією точкою напруги стало Червоне море, у якому єменські хусити активно знищують міжнародне морське право, міжнародну навігацію.

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Росія дала приклад іншим режимам

За словами Подоляка, беззаконня більшає в різних частинах світу. Він також наголосив на одній важливій обставині.

Росія, розпочавши велику війну у Східній Європі/Україні та демонстративно зруйнувавши всю архітектуру глобальної безпеки й глобального права, зневаживши конвенції, міжнародні інститути, показала приклад усім специфічним агресивним режимам: "Сьогодні час безкарних убивств, атак, руйнувань. Атакуйте та вбивайте",

– написав радник.

Крім цього, Росія часто є прямим чи опосередкованим донором, фінансистом, консультантом багатьох ескалацій у різних регіонах, адже зацікавлена у розв'язанні нових конфліктів та відвертанні уваги від України.

Михайло Подоляк зазначив, що висновок з цього простий: повернути світові стабільність можна лише після програшу Росії.

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