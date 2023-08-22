США готові навчати українських пілотів на F-16 за однієї умови
Джерело:Пентагон
США готові взяти участь у підготовці українських пілотів на американських винищувачах F-16. У Пентагоні назвали умову, за якої приймуть у США українських пілотів.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США готові взяти участь у навчанні українських пілотів на літаках F-16, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни.
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Україна ухвалить рішення, скільки пілотів відправляться на навчання
"Ми відкриті для навчання пілотів, якщо тренувальні програми в Європі будуть заповнені. Така умова. Данія і Нідерланди очолюють підготовку. Якщо в них не буде можливості навчати стільки пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням у США", – сказала вона.
Сінгх зазначила, що Україна самостійно ухвалить рішення, скільки пілотів пройдуть навчання.
"Вони досі підраховують, скільки мають пілотів, готових пройти навчання", – сказала представниця Пентагону.
За словами Сінгха, для того, щоб українські пілоти були готові до польотів на F-16, їм потрібно буде пройти "значну англомовну підготовку", що займе деякий час.
Україна отримає винищувачі F-16: головне
- 18 серпня США схвалили передачу Україні винищувачі F-16 з Нідерландів і Данії. Під час зустрічі Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Марком Рютте стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.
- Ще 19 винищувачів F-16 українській армії поставить Данія. Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з Володимиром Зеленським.
Варте уваги Покоління та модифікації: як не розгубитися у світі винищувачів F-16
- Важливо зазначити, що Україна використовуватиме F-16 для захисту власної території від агресії, а не для ударів по Росії. У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що Україні потрібно 128 західних винищувачів, щоб замінити радянську авіацію.
- Метте Фредеріксен заявила, що 70 українців перебувають на території Данії та проходять навчання. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що серед тих 70 українців не всі пілоти. Також на навчаннях авіатори.
- 21 серпня Зеленський відвідав Грецію, де після зустрічі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом констатував, що Афіни приєдналися до авіаційної коаліції. Греція теж навчатиме українських пілотів на літаках F-16.