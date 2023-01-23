БМП Bradley для України: у Пентагоні розповіли, коли наші бійці отримають "вбивць танків"
Джерело:"Голос Америки"
США передадуть Україні понад сотню бойових машин піхоти Bradley, які увійшли у два пакети військової допомоги. Українські воїни зможуть нищити окупантів завдяки БМП Bradley вже зовсім скоро.
Високопосадовець Пентагону розповів, що перші БМП Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому". Щодо конкретнішого часу він уточнив, що йдеться про тижні.
До речі Для цілей і у Криму: сенатор Маккол закликав США передати Україні ракети ATACMS
Україна протягом тижнів отримає БМП від США
В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою,
– сказав посадовець Пентагону.
Відомо, що у два пакети військової допомоги США для України увійшло 109 бойових машин піхоти Bradley. Їх називають "вбивцями танків". Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
У Пентагоні оцінили ситуацію на фронті
Високопосадовець Пентагону також прокоментував ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, Росія після серйозних втрат у Бахмуті намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих.
Втім, як зазначив представник Пентагону, ці солдати "погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою".
У Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.
Україна отримає БМП від Німеччини
- Перед загрозою нового наступу Росії західні партнери активно посилюють Україну. Зокрема, США, Німеччина та Нідерланди оголосили про передачу ЗРК Patriot. Україна отримає три батареї.
- Також німецький уряд повідомив, що передасть нашій країні БМП Marder. Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.
- На жаль, Німеччина все ще зволікає з рішенням надати Україні танки Leopard 2. Натомість роту цих танків Україна невдовзі може отримати від Польщі, яка чекає погодження від Німеччини. Крім того, наші військові отримають танки Challenger 2 від Британії.
- Як відомо, США 20 січня оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів. До нього увійшли 8 систем ППО Avenger, а також багато іншої важливої зброї.