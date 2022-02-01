США збираються продовжити військове постачання в Україну, – Пентагон

У Пентагоні 1 лютого повідомили, що Штати збираються продовжити військове постачання в Україну. Це може відбутися вже найближчими днями.

Новину повідомив під час брифінгу Джон Кірбі – речник Пентагону. Напередодні, 31 січня, в Україну прибув 5-й літак з військовою допомогою від США.

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"Ми тільки почали"

Кірбі 27 січня заявив, що Україна отримає від США значно більше зброї, аніж наразі. Речник Пентагону зауважив: "ми тільки почали".

Штати дуже занепокоєні загрозою нової агресії з боку Росії. Наміри країни – незрозумілі.

Україну вже відвідала група американських експертів з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони.

США надсилає зброю в Україну

Загалом в Україні приземлилося вже 5 літаків з допомогою від США.

Перший – 22 січня – 90 тонн летальної зброї.

Другий – 23 січня – понад 80 тонн летального озброєння.

Третій – 25 січня – сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Четвертий – 28 січня – 81 тонна патронів різного калібру.

П'ятий – 31 січня – 85 тонн озброєння.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.