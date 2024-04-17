США не можуть збивати цілі над Україною, не втягуючись у протистояння з Росією, – Держдеп

Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з Росією. Саме тому американці не можуть відбивати російські повітряні атаки в небі над Україною.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідними озброєннями, передає 24 Канал.

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США не можуть збивати цілі у небі над Україною

Міллер зауважив, що Сполучені Штати не перебувають у збройному військовому конфлікті з Росією. Однак, за словами речника, присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало б саме таке протистояння.

Ми не збираємося втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією. Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти,

– підкреслив американець.

Зокрема, Міллер зауважив, що конфлікт між США і Росією означав би загрозу початку Третьої світової війни. Попри це, посадовець сказав, що його країна повністю віддана підтримці оборони України, і адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни.

"І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, то воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів", – розповів він.

Представник Державного департаменту підкреслив, що в Палаті представників наразі перебуває законопроєкт, який передбачає додаткове фінансування потреб національної безпеки США. Це фінансування дозволить Україні отримати доступ до більшої кількості зброї, включаючи системи протиповітряної оборони. Представник Держдепу висловив оптимізм, що законопроєкт буде схвалений.

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