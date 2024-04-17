США не можуть збивати цілі над Україною, не втягуючись у протистояння з Росією, – Держдеп
Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з Росією. Саме тому американці не можуть відбивати російські повітряні атаки в небі над Україною.
Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідними озброєннями, передає 24 Канал.
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США не можуть збивати цілі у небі над Україною
Міллер зауважив, що Сполучені Штати не перебувають у збройному військовому конфлікті з Росією. Однак, за словами речника, присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало б саме таке протистояння.
Ми не збираємося втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією. Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти,
– підкреслив американець.
Зокрема, Міллер зауважив, що конфлікт між США і Росією означав би загрозу початку Третьої світової війни. Попри це, посадовець сказав, що його країна повністю віддана підтримці оборони України, і адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни.
"І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, то воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів", – розповів він.
Представник Державного департаменту підкреслив, що в Палаті представників наразі перебуває законопроєкт, який передбачає додаткове фінансування потреб національної безпеки США. Це фінансування дозволить Україні отримати доступ до більшої кількості зброї, включаючи системи протиповітряної оборони. Представник Держдепу висловив оптимізм, що законопроєкт буде схвалений.
У США пояснили різницю в захисті України й Ізраїлю
- Речник Державного департаменту США Метью Міллер наголосив на великій підтримці нашої держави та не погодився з логікою порівняння захисту України та Ізраїлю. Посадовець заявив, що США віддані допомозі Україні з першого дня.
- Міллер заявив, що адміністрація надає системи озброєння на мільярди доларів. І йдеться не лише про американські. Крім того, за словами спікера, зобов'язання щодо України включають протиракетну оборону, аби дозволити нашим захисникам збивати безпілотники, ракети та відбивати напади окупантів.
- Водночас експерти вважають, що атака Ірану по Ізраїлю є свідченням того, що слабкість країн Заходу у підтримці України надихає авторитарні режими. Редакторка з питань оборони та безпеки Sky News Дебора Гейнс зазначила, якщо країни Заходу не посилять підтримку України зброєю та процес власного переозброєння, Китай та Північна Корея можуть взяти приклад з Ірану та Росії.