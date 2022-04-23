У США Зеленського відзначили нагородою за захист демократії за кордоном

У США Президента України Володимира Зеленського нагородили премією Profile in Courage Award за захист демократії за кордоном.

Зеленського відзначили нагородою за захист демократії

Премію оголошував Фонд бібліотеки колишнього президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Цьогоріч було оголошено одразу 5 лауреатів.

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Володимир Зеленський мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність з початку вторгнення Росії в Україну,

– відзначили у Фонді.

Зеленський зосередив очі світу на загрозі демократії

Американці додали, що з першого моменту вторгнення Зеленський та його родина стали цілями для вбивства російських військ. Натомість Зеленський мужньо відстоював демократичні ідеали та політичну незалежність.

З відвертістю та ясністю він зосередив очі світу на екзистенційній загрозі, яка стоїть перед Україною, і на необхідності міцної, безкомпромісної міжнародної взаємодії та співпраці для захисту всіх демократичних суспільств,

– йдеться в описі профілю глави держави.

Раніше лауреатами премії Profile in Courage Award, зокрема, ставали експрезиденти США Барак Обама й Джордж Буш-старший, а також колишній сенатор США й друг України Джон Маккейн.

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