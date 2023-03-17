У США два потяги зійшли з рейок: розлилося майже 20 тонн небезпечних речовин
Джерело:Associated Press
16 березня, у штатах Арізона та Вашингтон зійшли з рейок два потяги. Один із них розлив майже 20 тонн дизельного пального.
На щастя, ніхто не постраждав внаслідок аварій. За словами місцевих посадовців, наразі немає ознак того, що розлив пального погіршив якість води.
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Деталі аварій
Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. В Департаменті екології штату зазначили, що інцидент призвів до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.
Водночас поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.
Причини обох інцидентів встановлюють.
У США два потяги зійшли з рейок / Фото AP, CNN
У Греції зіткнулись два потяги: що відомо
- Пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса в Греції зіткнулися два потяги, внаслідок чого є багато жертв і постраждалих.
- Унаслідок аварії кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше три загорілися. Аварія поїздів сталася приблизно за 380 кілометрів на північ від Афін. Цю аварію назвали наймасштабнішою залізничною аварією в Греції за десятиліття.
- Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів, за останніми даними, вже становить щонайменше 57 людей.
- Губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос повідомив, що лобове зіткнення потягів було дуже сильним, а перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, два з них були "майже повністю зруйновані".
- Для допомоги в порятунку влада звернулася до армійських сил, а дві лікарні в місті Лариса були переведені в режим екстреної допомоги.