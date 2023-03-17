У США два потяги зійшли з рейок: розлилося майже 20 тонн небезпечних речовин

16 березня, у штатах Арізона та Вашингтон зійшли з рейок два потяги. Один із них розлив майже 20 тонн дизельного пального.

На щастя, ніхто не постраждав внаслідок аварій. За словами місцевих посадовців, наразі немає ознак того, що розлив пального погіршив якість води.

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Деталі аварій

Аварія у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. В Департаменті екології штату зазначили, що інцидент призвів до розлиття майже 19 тонн дизельного пального.

Водночас поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.

Причини обох інцидентів встановлюють.

У США два потяги зійшли з рейок / Фото AP, CNN

У Греції зіткнулись два потяги: що відомо