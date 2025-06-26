Путін нервує: Подоляк сказав, що змінилось у ставленні США до Росії

США абсолютно реально й об'єктивно розуміють, що відбувається за перемовним треком між Україною та Росією. Наіть ставлення Трампа до Путіна змінюється.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив 24 Каналу думку, що Путін незадоволений фіналом на Близькому Сході, бо це має вплив і на війну в Україні.

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Путін не досягне мети

Подоляк розповів, що дипломатичні перемовини між США та Росією зупинені, бо в них немає сенсу. Росія – про ультиматуми, бо вважає, що в неї є ресурси для них. Це не так. До речі, Рубіо сказа, що Путін не зможе через війну вирішити питання з Україною.

За рахунок інтенсифікації бойових дій Путін не отримає те, що він хоче отримати. Це питання про ірраціональне мислення та неадекватність Путіна. Він не може вийти з війни. Для нього немає альтернативи війни. Він хотів бути посередником у війні на Близькому Сході, аби той конфлікт затягнувся, аби туди зайшли всі ресурси.

– зазначив радник керівника Офісу Президента України.

Він додав, що хотів, аби США були зайняті іншим, а Україна була ізольована від того, що відбувалось на саміті НАТО. Путін нервує, бо в нього не вийшло це. Росія вже зрозуміла, що двосторонній формат зі США не працює, де Путін поводить себе як Остап Бендер.

Реалістичних перемовин щодо війни в Україні не існує

За словами радника керівника Офісу Президента України, США розуміють, що реалістичних перемовин щодо війни в Україні не існує. Вони дивляться на делегацію, на історичні опуси Мединського та розуміють, що це не про перемовини, не про фінал війни.

"США поки не готові зробити об'єктивний наступний крок – використання інструментів для примусу Росії до переговорного процесу. Та до цього етапу ми швидко прийдемо. І на відміну від початку каденції Трампа, американці тепер добре чують європейців", – зауважив Подоляк.

Він продовжив, що США не хочуть залишатись один на один із Росією. Їм потрібні партнери, а саме сталі демократії Франції, Німеччини, Великої Британії. Європейці щиро та відверто говорять про необхідність зберегти спокій і мир у Європі, а це можливо тільки через припинення війни в Україні на умовах України.