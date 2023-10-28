США розроблять новий варіант ядерної бомби: у Пентагоні назвали особливості

США розроблятимуть сучасний варіант ядерної гравітаційної бомби B61-13. Її доставлятимуть за допомогою сучасних літаків.

Нову ядерну бомбу розроблятиме Національне управління ядерної безпеки Міненергетики. Вона замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах.

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Що відомо про новий варіант ядерної бомби США

Помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб заявив, що сьогоднішнє оголошення відображає мінливу обстановку в галузі безпеки і зростаючі загрози з боку потенційних супротивників.

За його словами, США мають продовжувати оцінювати і розміщувати потенціал, який необхідний для надійного стримування і реагування на стратегічні атаки.

Як стало відомо, B61-13 доставлятимуть за допомогою сучасних літаків. Ця бомба замінить деякі з B61-7 у нинішніх ядерних арсеналах. Також вона матиме потужність, аналогічну B61-7.

Виробництво B61-13 не збільшить загальну кількість зброї в ядерному арсеналі США. Наразі Пентагон очікує дозволу від Конгресу США.



Як виглядає ядерна зброя США / Інфографіка

Найпотужнішу ядерну бомбу B83-1 знімуть з озброєння у США

Нагадаємо, що у США вирішили зняти з експлуатації термоядерну гравітаційну бомбу B83-1. Це пов'язано через зростання витрат на її обслуговування.

Водночас Пентагон розробить тривалий потенціал для покращеного ураження важких цілей.