Величезна проблема для України: що може зробити Європа без США

На тлі непорозумінь зі США Україні потрібно активно працювати з кожної країною Європейського Союзу окремо. До того ж Володимир Зеленський уже підписував двосторонні безпекові меморандуми.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що нам критично необхідні прямі інвестиційні договори, а не просто обіцянки хороших дій. Тільки тоді можна сподіватися на результат.

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Який виклик постав перед Європою

Важливо, щоб кожна країна Європейського Союзу стала суб'єктом, могла взяти на себе відповідальність, тоді не буде ситуацій, коли, наприклад, Віктор Орбан чи Робер Фіцо перешкоджають діяти всій структурі.

Ми маємо створити окремий союз військового напрямку, який без бюрократії зможе захистити території, які входитимуть до його складу. Тобто, ми маємо повернутися до практики, з дуже вагомим впливом найпотужних країн, які також увійдуть до цієї організації,

– наголосив політичний експерт.

Україна має велику армію, величезний вплив у технологічному оборонно-промисловому комплексі. Але є країни, які мають суттєві фінансові можливості. Це Німеччина, Франція, Велика Британія. Спільно можна створити дуже потужний союз, потрібна лише політична воля.

Але її немає, в основному через те, що на ці країни мають серйозний вплив Сполучені Штати Америки. Їхні економіки, спецслужби тісно пов'язані. Це величезна проблема для України, тому що ми не можемо забрати їх з цього "материнського лона",

– підкреслив Андрій Городницький.

Треба зробити все, щоб Європейський Союз повірив у власні сили й у те, що може самостійно захищатися. США дуже далеко, тому у випадку загрози ніхто не гарантує, що американці одразу прийдуть на допомогу. Європа може 10 років чекати, щоб Сполучені Штати гіпотетично долучилися до війни.

Тому європейським країнам варто готуватися до того, щоб захищатися самостійно та вміти зберегти життя мільйонів своїх громадян.

Нагадаємо, у Білому домі 3 березня повідомили, що військова допомога Україні буде зупинена. Рішення про її надання хочуть переглянути, щоб впевнитись, що вона "не сприяє продовженню війни".