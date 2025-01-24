США зупиняють всю іноземну допомогу, це торкнеться й України, – ЗМІ

Дердеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів. Це рішення стосується зокрема й України, але, ймовірно, не військової допомоги.

Ця вказівка шокувала і самих працівників відомства. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що передбачає указ Держдепу

Державний департамент США видав наказ, який зупиняє витрати на більшість програм іноземної допомоги протягом наступних 90 днів. Це рішення було ухвалено на виконання наказу президента Дональда Трампа, пише Reuters.

Вказівка, яка надійшла в п’ятницю, викликала здивування навіть серед працівників відомства.

Держава фактично відмовилася від іноземної допомоги,

– заявив один із чиновників.

Представник USAID, який побажав залишитися анонімним, сказав для Reuters, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказано припинити всі роботи.

Серед проєктів, які були заморожені, є підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, зазначає видання.

Кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш, посилаючись на джерела у Пентагоні каже, що військової допомоги це не стосується.

Відповідно до меморандуму, Рубіо видав відмову від екстреної продовольчої допомоги. Це сталося на тлі сплеску гуманітарної допомоги в сектор Газа після початку перемир'я між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у неділю та кількох інших криз голоду в усьому світі, включаючи Судан.

У записці Державного департаменту зазначено, що Рубіо наразі схвалив звільнення від "іноземного військового фінансування Ізраїлю та Єгипту та адміністративних витрат, включаючи зарплати, необхідних для управління іноземним військовим фінансуванням".

Ізраїль щорічно отримує 3,3 мільярди, а Єгипет – 1,3 мільярди.

Інші держави, визначені для такого фінансування у 2025 році, включають Україну, Грузію, Естонію, Латвію, Литву, Тайвань, Індонезію, Філіппіни, Таїланд, В’єтнам, Джибуті, Колумбію, Панаму, Еквадор, Ізраїль, Єгипет і Йорданію.

Лише через кілька годин після вступу на посаду в понеділок Трамп наказав призупинити на 90 днів зовнішню допомогу розвитку до перегляду ефективності та узгодженості з його зовнішньою політикою. Але обсяг указу не був відомий відразу, і було незрозуміло, яке фінансування може бути скорочено.

Заморожування цих міжнародних інвестицій призведе до того, що наші міжнародні партнери будуть шукати інших фінансових партнерів – імовірних конкурентів і супротивників США – щоб заповнити цю діру та витіснити вплив Сполучених Штатів, чим довше триватиме ця незаконне конфіскація,

– сказало джерело Reuters на умовах анонімності.

Меморандум передбачає негайне припинення нових зобов’язань щодо іноземної допомоги, доки держсекретар Рубіо не завершить перевірку. Для чинних програм видано розпорядження про зупинення їх діяльності до завершення ревізії. Програми можуть продовжити або скасувати протягом 85 днів. Як зазначалося вище, скорочення допомоги вже торкнулося Єгипту та Ізраїлю.

Організаціям доведеться припинити будь-яку діяльність, зокрема всі життєво необхідні медичні послуги, ВІЛ/СНІД, харчування, здоров’я матері та дитини, усі роботи в сільському господарстві, будь-яку підтримку організацій громадянського суспільства, освіту,

– сказав чиновник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).