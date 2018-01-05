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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США готуються серйозно вдарити по Росії, – Stratfor

21:40, сьогодні 3584 Читать новость на русском
Напруженість у взаєминах між Москвою і Вашингтоном, судячи з усього, не буде знижуватися, – Stratfor
Напруженість у взаєминах між Москвою і Вашингтоном, судячи з усього, не буде знижуватися, – Stratfor / Соцмережі

Напруженість між Москвою і Вашингтоном у 2018 році не буде знижуватися, поготів Сполучені Штати готуються запроваджувати все нові обмежувальні заходи щодо Кремля, деякі з яких стосуватимуться оточення російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

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"У новому році напруженість у взаєминах між Москвою і Вашингтоном, судячи з усього, не буде знижуватися. США продовжують розслідування втручання Росії в президентські вибори в 2016 році, обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні договорів про озброєння та продовжують зміцнювати свої позиції по всьому світу, готуючись до довгострокового протистояння. Крім того, Штати визначили чотири сфери для запровадження подальших санкцій проти Росії, при цьому найнебезпечніший для президента РФ Володимира Путіна удар може стосуватися обмежувальних заходів проти російських олігархів", – підкреслюється у матеріалі.

Так, за словами американських аналітиків, у серпні 2017 року американський президент Дональд Трамп підписав закон, що включає положення про розширення санкцій проти РФ найближчими роками. А з лютого 2018 року Міністерство фінансів США представить детальну інформацію про можливі нові санкції, які будуть пов'язаними головним чином з розслідуванням втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Зокрема, у своєму лютневому звіті Мінфін США збирається докладно розповісти про вплив на Росію й світовий ринок можливих санкцій проти громадян США, які купують новий державний борг Росії.

"Якщо США запровадать санкції щодо суверенного боргу Росії, то це може відлякати й інших західних інвесторів за межами Сполучених Штатів від купівлі російських євробондів", – зазначають у Stratfor.

Крім того, ще один варіант санкцій стане частиною другого звіту Міністерства фінансів США, який буде опубліковано в лютому 2018-го – у ньому буде представлено найбільш значущих російських олігархів, їхні доходи, докази корупції, їхні ділові зв'язки та активи за кордоном, а також джерела їхніх доходів.

"Їхні сім'ї та соратники будуть зазнавати санкцій, так само як і їхні активи. Крім того, їхнім дітям можуть заборонити навчатися за кордоном. Сфера застосування цього варіанту обмежувальних заходів різко відрізняється від чинних персональних санкцій. Ті олігархи, щодо яких вже введено санкції, в основному зберігають свої активи всередині Росії, й вони також безпосередньо є пов'язаними із зовнішньою політикою Росії – і конкретно з конфліктом в Україні. Розширення цього списку олігархами, які є особистими друзями Путіна, наближається до прямої атаки на президента РФ", – наголосили у приватній американській розвідці.

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Як переконують фахівці, європейці також можуть погодитися із санкціями за порушення прав людини. Наприкінці 2012 року США ухвалили "акт Магнітського", що вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини. Протягом багатьох років США розширюють цей список. Єдиною високопоставленою людиною в ньому до недавнього часу був очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Однак 20 грудня Вашингтон доповнив список, включивши в нього чеченського лідера Рамзана Кадирова, якого звинувачують у переслідуванні гомосексуалів.

Наступного року США, швидше за все, накладуть також санкції на російські оборонні компанії, що надають технології, які порушують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

"Тому для США і Росії 2018-й стане ще одним роком протистояння. У той час як Вашингтон перебирає інструменти, які він може використати проти Москви, Росія готується до ще більш жорстких взаємин, ізолюючи свою економіку і будуючи мости в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і на Близькому Сході", – констатують у Stratfor.

Теги: США Новини Росії Санкції Європа
Джерело: 24 Канал
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