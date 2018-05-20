США перемогли Канаду у матчі за бронзу на Чемпіонаті світу з хокею

У матчі за третє місце між збірним США та Канади глядачі побачили аж п'ять шайб. Дві з них влетіли вже у порожні ворота.

Збірна США та Канади вийшли на гру після важких матчів зі Швецією та Швейцарією. Однак якщо канадці програли швейцарцям у боротьбі, то США були розгромлені "Тре крунур". Попри це, краще до малого фіналу виявилися готові саме американці.

Читайте також: "Сталь" вилітає з УПЛ, "Чорноморець" та "Зірка" гратимуть перехідні матчі

Перший період глядачі закинутих шайб так і не побачили. Все вже розпочалося у другому періоді. Спочатку збірна США вийшла вперед, коли відзначився Крайдер. Тоді канадці грали у меншості. Зрівняла рахунок збірна Канади незадовго до перерви.

У третьому періоді збірна США знову вийшла вперед, граючи у більшості (загалом канадці сім разів за гру грали у меншості). А трохи більше, ніж за дві хвилини, Лі закинув третю шайбу американців. Тоді Канада пішла у ва-банк, і зняла воротаря. Четверта шайба за 30 секунд після попередньої теж влетіла у порожні ворота. Відтак США здобувають третє місце на Чемпіонаті світу.

США – Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)